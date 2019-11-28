Türkiye yine yüzleri güldürdü! TİKA Filistinli 1100 aileye yardım paketi dağıttı

TİKA İSRAİL'İN SON SALDIRILARINDA 9 FERDİNİ KAYBEDEN SEVARİKA AİLESİNİ UNUTMADI
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 5'i çocuk 2'si kadın 9 ferdini kaybeden Sevarika ailesi de unutulmadı.
Sevarika ailesinin hayatta kalan en yaşlı üyesi Silmiyye es-Sevarika (76), AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA'nın yaptığı yardımlardan duydukları memnuniyeti ifade etti.
"Bize ve çocuklara yaptıkları yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." diyen Sevarika, şunları söyledi:
"İsrail saldırılarında 2 oğlum, eşleri ve çocukları şehit düştü. Gece onlar uykudayken evlerine 4 füze attılar. İki aileyi birden yok ettiler. İsrail nasıl benim kalbimi yakıp kavurdu ise Allah da onların kalbini yaksın."