Türkiye yine yüzleri güldürdü! TİKA Filistinli 1100 aileye yardım paketi dağıttı

"AİLEMİN TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK İÇİN DAHİ PARAM YOK"

TİKA'nın yardım ettiği Filistinlilerden Muhammed es-Sirfi ise, "Ailemin temel ihtiyaçlarını karşılamak için dahi param yok. Çocuklarım hala kahvaltı bile yapamadılar. Okula gönderirken ceplerine harçlık koyamıyorum." diye konuştu.

Gazze'deki ekonomik durumun çok kötü olduğunu dile getiren Sirfi, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk hükümetine içinde bulunduğumuz bu kötü durumda bize yardım ettikleri için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.