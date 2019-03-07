Türkiye'yi uyarmıştı! Deprem için tarih verdi

Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets 7 ve üzeri büyüklüğündeki depremin tarihini verdi. Geçtiğimiz 21 Şubat tarihinde 7 ila 8 büyüklüğünde mega deprem olacağını öne süren ve kendisini yeni nesil deprem tahmincisi olarak adlandıran Frank Hoogerbeets şubat ayı sonu ve mart ayı başında büyük depremin daha meydana geleceğini söylemişti. Hoogerbeets'in ilk tahmini doğru çıkmış ve Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Frank Hoogerbeets ikinci tahminini 1960 ve 1964 yıllarında Şili'de yaşanan 9.5 ve Alaska'da yaşanan 9.2 büyüklüğündeki depremlerden yola çıkarak yapmıştı. Frank Hoogerbeets, iki depremin oluştuğu şartlarla 26 Şubat 2019'daki şartların birebir benzerlik gösterdiğine dikkat çekmişti. Hollandalı deprem araştırmacısının tahmini yine tutmuş ve 1 Mart Cuma günü Güney Amerika ülkesi Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin ardından gözler tekrar Hoogerbeets'e çevrildi. Yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets 7 ve üzeri bir deprem için tekrar tarih verdi.