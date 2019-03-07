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'yi uyarmıştı! için tarih verdi

tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi 7 ve üzeri büyüklüğündeki depremin tarihini verdi.

Giriş Tarihi: 07.03.2019 08:42 Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 08:45
Türkiye'yi uyarmıştı! Deprem için tarih verdi

Geçtiğimiz 21 Şubat tarihinde 7 ila 8 büyüklüğünde mega olacağını öne süren ve kendisini yeni nesil deprem tahmincisi olarak adlandıran şubat ayı sonu ve mart ayı başında büyük depremin daha meydana geleceğini söylemişti.

Türkiye'yi uyarmıştı! Deprem için tarih verdi

Hoogerbeets'in ilk tahmini doğru çıkmış ve Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 7.5 büyüklüğünde meydana gelmişti.

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Türkiye'yi uyarmıştı! Deprem için tarih verdi

ikinci tahminini 1960 ve 1964 yıllarında Şili'de yaşanan 9.5 ve Alaska'da yaşanan 9.2 büyüklüğündeki depremlerden yola çıkarak yapmıştı.

Türkiye'yi uyarmıştı! Deprem için tarih verdi

, iki depremin oluştuğu şartlarla 26 Şubat 2019'daki şartların birebir benzerlik gösterdiğine dikkat çekmişti.

Türkiye'yi uyarmıştı! Deprem için tarih verdi

Hollandalı araştırmacısının tahmini yine tutmuş ve 1 Mart Cuma günü Güney Amerika ülkesi Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Türkiye'yi uyarmıştı! Deprem için tarih verdi

Depremin ardından gözler tekrar Hoogerbeets'e çevrildi.

Türkiye'yi uyarmıştı! Deprem için tarih verdi

Yeni nesil tahmincisi 7 ve üzeri bir deprem için tekrar tarih verdi.

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