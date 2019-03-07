Türkiye'yi uyarmıştı! Deprem için tarih verdi

Geçtiğimiz 21 Şubat tarihinde 7 ila 8 büyüklüğünde mega deprem olacağını öne süren ve kendisini yeni nesil deprem tahmincisi olarak adlandıran Frank Hoogerbeets şubat ayı sonu ve mart ayı başında büyük depremin daha meydana geleceğini söylemişti.