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çipli kimlik kartları hakkında bilmeniz gereken her şey

AA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 07.01.2019 07:21 Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 07:31
Yeni çipli kimlik kartları hakkında bilmeniz gereken her şey

tüm hızıyla vatandaşlara dağıtılmaya devam ediyor. Peki bu kartların özelliklerini gerçekten ne kadar biliyorsunuz?

Yeni çipli kimlik kartları hakkında bilmeniz gereken her şey

T.C. kimlik numaranızın ilgili birçok vatandaşın hiç bilmediği gizli bir özelliği var.

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Yeni çipli kimlik kartları hakkında bilmeniz gereken her şey

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün uzun yıllar sürdürdüğü çalışmaları sonucu hayata geçirdiği Mernis uygulaması ile her vatandaşa bir vatandaşlık numarası verildi.

Yeni çipli kimlik kartları hakkında bilmeniz gereken her şey

Ancak TC Kimlik Numarası diye adlandırdığımız bu numaralar aslında gizli bir özelliğe de sahip.

Yeni çipli kimlik kartları hakkında bilmeniz gereken her şey

TC Kimlik Numarasını, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmiş 11 rakamdan oluşan kişiye özgü bir sayı...

Yeni çipli kimlik kartları hakkında bilmeniz gereken her şey

Üzerinde basit bir pariteyle hata bulma özelliği bulunuyor. İlk 10 rakamın toplamının birler basamağı, 11. rakamı veriyor.

Yeni çipli kimlik kartları hakkında bilmeniz gereken her şey

Ayrıca; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 7 katı ile 2, 4, 6 ve 8. rakamın toplamının 9 katının toplamının birler basamağı 10. rakamı; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 8 katının birler basamağı 11. rakamı veriyor.

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