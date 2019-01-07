Yeni çipli kimlik kartları hakkında bilmeniz gereken her şey

Yeni kimlik kartı tüm hızıyla vatandaşlara dağıtılmaya devam ediyor. Peki bu kartların özelliklerini gerçekten ne kadar biliyorsunuz? T.C. kimlik numaranızın ilgili birçok vatandaşın hiç bilmediği gizli bir özelliği var. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün uzun yıllar sürdürdüğü çalışmaları sonucu hayata geçirdiği Mernis uygulaması ile her vatandaşa bir vatandaşlık numarası verildi. Ancak TC Kimlik Numarası diye adlandırdığımız bu numaralar aslında gizli bir özelliğe de sahip. TC Kimlik Numarasını, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmiş 11 rakamdan oluşan kişiye özgü bir sayı... Üzerinde basit bir pariteyle hata bulma özelliği bulunuyor. İlk 10 rakamın toplamının birler basamağı, 11. rakamı veriyor. Ayrıca; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 7 katı ile 2, 4, 6 ve 8. rakamın toplamının 9 katının toplamının birler basamağı 10. rakamı; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 8 katının birler basamağı 11. rakamı veriyor.