Yeni torba yasa teklifi nedir, maddeleri nelerdir? Yasalaştı mı? İşte 2021 torba yasası maddeleri!

AK Parti ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Bu hafta bu teklifin mecliste değerlendirilip yasalaşması beklentiler arasında yer alırken bu kapsamda "Yeni torba yasada neler var, maddeleri nelerdir?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Müsilajla mücadeleyle ilgili maddeleri barındıran teklifte aynı zamanda Belediyelerin atık su arıtma tesisleri yapması ya da mevcut tesislerin yenileme işlemleri için yeni modeller yapılabilmesinin yolu açılacak. Peki, yeni torba yasası 2021 teklifinde neler var? İşte maddeleri…