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Haberler Galeri Yeni torba yasa teklifi nedir, maddeleri nelerdir? Yasalaştı mı? İşte 2021 torba yasası maddeleri!
Giriş Tarihi: 12.07.2021 14:45 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 14:47

Yeni torba yasa teklifi nedir, maddeleri nelerdir? Yasalaştı mı? İşte 2021 torba yasası maddeleri!

AK Parti ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Bu hafta bu teklifin mecliste değerlendirilip yasalaşması beklentiler arasında yer alırken bu kapsamda "Yeni torba yasada neler var, maddeleri nelerdir?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Müsilajla mücadeleyle ilgili maddeleri barındıran teklifte aynı zamanda Belediyelerin atık su arıtma tesisleri yapması ya da mevcut tesislerin yenileme işlemleri için yeni modeller yapılabilmesinin yolu açılacak. Peki, yeni torba yasası 2021 teklifinde neler var? İşte maddeleri…

Yeni torba yasa teklifi nedir, maddeleri nelerdir? Yasalaştı mı? İşte 2021 torba yasası maddeleri!

Müsilaj sorunu için özel düzenlemeden, imar kesintileri, çek düzenlemeleri gibi birçok detayın yer aldığı torba yasa teklifi şimdilerde meclis gündeminde yer alıyor. Teklifin bu hafta içinde mecliste değerlendirilip yasalaştırılması beklentiler arasında yer alırken öte yandan "Yeni torba yasada neler var, maddeleri nelerdir?" soruları da gündeme taşındı. İşte torba yasası maddeleri 2021…

Yeni torba yasa teklifi nedir, maddeleri nelerdir? Yasalaştı mı? İşte 2021 torba yasası maddeleri!

Marmara Denizi'nin müsilajdan temizlenmesi için zaman karşı bir yarış verilirken bu konuda hazırlanan yasa teklifinin de TBMM tatile girmeden çıkartılması bekleniyor. Teklif kapsamında gerekli arıtma tesislerini belediyeler verilen sürede yapamazsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girecek. Tesisler , "Yap-işlet-devret, PPP modelle, yap-kirala" modelleri hayata geçirilecek.

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Yeni torba yasa teklifi nedir, maddeleri nelerdir? Yasalaştı mı? İşte 2021 torba yasası maddeleri!

TORBA YASA TEKLİFİNDE YER ALACAK

AK Parti ve ilgili bakanlıklar TBMM tatile girmeden önce çıkartılacak torba yasa teklifi hazırlamaya başladı. Torba Yasa Teklifi'ndeki en önemli düzenleme Marmara Denizi'nin müsilaj sorunun çözümüne yönelik olacak. Torba teklifte yer alması planlanan değişiklikler şöyle:

Yeni torba yasa teklifi nedir, maddeleri nelerdir? Yasalaştı mı? İşte 2021 torba yasası maddeleri!

TESİSLER HIZLA YAPILACAK:Marmara Denizi'nin müsilaj sorununun hızlı çözümü için biyolojik arıtma başta olmak üzere arıtma tesislerini tamamlaması için belediyelere belli bir süre verilecek. Yapım çalışmaları belli aralıklar ile takip yapılacak uyarılar da yapılacak. Bu süre içinde tesis yapılamazsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girecek. Tesisleri, bakanlık yaptıracak. Karşılığında belediyenin merkezi bütçeden alacağı payda kesinti yapılması tartışılıyor. Ancak kesinti konusunda henüz bir karar verilmedi.

Yeni torba yasa teklifi nedir, maddeleri nelerdir? Yasalaştı mı? İşte 2021 torba yasası maddeleri!

YENİ TESİSLER İÇİN ÜÇ MODEL:
Belediyelerin yeni atık su arıtma tesisleri yapması ya da mevcut tesislerin yenileme işlemleri için "yap-işlet-devret, PPP (Kamu özel sektör ortaklığı) ya da yap-kirala" modelleriyle yapılabilmesinin yolu açılacak. Belediye bakanlıklar arasında çeşitli protokoller yapılacak.
İMAR KESİNTİLERİ: İmar uygulamaları sırasında cami, yol hastane okul gibi yerler yapılırken, vatandaştan alınan ortaklık payına (arazinin belli orandaki bölümü alınıyor) ilişkin belediyelerin farklı uygulamalar yapması nedeniyle yaşanan sıkıntı ortadan kaldırılacak. Şu anda yüzde 45'e kadar kesinti uygulanabiliyor. Bu konuda tek oran uygulamasına geçilecek ve ikinci kez yapılan kesinti toplamda yüzde 45'i geçemeyecek.

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