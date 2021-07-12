Yeni torba yasa teklifi nedir, maddeleri nelerdir? Yasalaştı mı? İşte 2021 torba yasası maddeleri!

TESİSLER HIZLA YAPILACAK:Marmara Denizi'nin müsilaj sorununun hızlı çözümü için biyolojik arıtma başta olmak üzere arıtma tesislerini tamamlaması için belediyelere belli bir süre verilecek. Yapım çalışmaları belli aralıklar ile takip yapılacak uyarılar da yapılacak. Bu süre içinde tesis yapılamazsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girecek. Tesisleri, bakanlık yaptıracak. Karşılığında belediyenin merkezi bütçeden alacağı payda kesinti yapılması tartışılıyor. Ancak kesinti konusunda henüz bir karar verilmedi.

