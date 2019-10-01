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kenarına atılmış ayakkabılar polisi ve zabıta ekiplerini alarma geçirdi

'un ilçesinde Sedde Yolu'nda, kenarına atılmış onlarca polis ve belediye ekiplerini alarma geçirdi.

İHA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 01.10.2019 07:08 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 07:16
Yol kenarına atılmış ayakkabılar polisi ve zabıta ekiplerini alarma geçirdi

Dün gece Organize Sanayi Sedde Yolu kenarına atılmış onlarca yeni ayakkabıları gören bir vatandaş tarafından polise ve belediye zabıta ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Yol kenarına atılmış ayakkabılar polisi ve zabıta ekiplerini alarma geçirdi

İhbar üzerine olay yerine giden polis ve belediye zabıta ekipleri gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

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Yol kenarına atılmış ayakkabılar polisi ve zabıta ekiplerini alarma geçirdi

Çoğunluğunun bayan ayakkabılarından oluştuğu onlarca ayakkabın yakılmaya çalışıldığı fakat bir bölümün yandığı, çoğunun ise köpekler tarafından dağılmış ve yağmurdan etkilendiğini belirlediler.

Yol kenarına atılmış ayakkabılar polisi ve zabıta ekiplerini alarma geçirdi

Ayakkabıların çalıntı mal olabileceği ihtimalini de düşünen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ayakkabıların kim veya kimler tarafından atıldığını bulmak için çalışma başlattı.

Yol kenarına atılmış ayakkabılar polisi ve zabıta ekiplerini alarma geçirdi

Toplanan 15 çöp poşeti ise belediye temizlik işçileri tarafından emanete alındı.

Yol kenarına atılmış ayakkabılar polisi ve zabıta ekiplerini alarma geçirdi
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Yol kenarına atılmış ayakkabılar polisi ve zabıta ekiplerini alarma geçirdi
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