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MSÜ kazanmak için kaç puan almak gerekir, baraj puanı kaç? 2025 Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 18.03.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
09:56
MSÜ kazanmak için kaç puan almak gerekir, baraj puanı kaç? 2025 Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları ve kontenjanları
23 Şubat'ta gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı sonuçları, 18 Mart Salı günü yani bugün açıklanıyor. Sonuçların duyurulmasının ardından, adaylar MSÜ taban puanları 2025 listesini merakla araştırmaya başlayacak. 670 binden fazla adayın katıldığı sınavda, tercih yapacak kişiler geçen yılın taban puanlarını dikkate alarak seçimlerini gerçekleştirecek. Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Astsubay MYO taban puanları ve kontenjanları, adaylara tercih sürecinde yol gösterecek. Peki, MSÜ taban puanları açıklandı mı? 2025 MSÜ kazanmak için kaç puan almak gerekir, baraj puanı kaç? İşte, kadın ve erkek adaylar için güncel MSÜ taban puanları hakkında bilgiler...