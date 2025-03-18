MSÜ kazanmak için kaç puan almak gerekir, baraj puanı kaç? 2025 Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları ve kontenjanları

MSÜ taban puanları ve kontenjan bilgileri, adayların tercih sürecinde belirleyici olacak. 23 Şubat 2025'te yüzbinlerce adayın katılımıyla gerçekleşen MSÜ sınavının sonuçları bugün açıklanıyor. Sınavdan aldıkları puanları öğrenen adaylar için sıradaki adım ise tercih işlemleri olacak. Bu süreçte, adaylar ÖSYM tarafından geçtiğimiz yıl duyurulan Kara, Hava, Deniz, Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu puanlarını inceleyerek seçim yapacak. Peki, MSÜ kazanmak için kaç puan almak gerekir, baraj puanı var mı? MSü taban puanları açıklandı mı? İşte, detaylı bilgiler...