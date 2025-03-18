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Haberler Yaşam MSÜ kazanmak için kaç puan almak gerekir, baraj puanı kaç? 2025 Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 18.03.2025 09:56 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 09:56

MSÜ kazanmak için kaç puan almak gerekir, baraj puanı kaç? 2025 Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları ve kontenjanları

23 Şubat'ta gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı sonuçları, 18 Mart Salı günü yani bugün açıklanıyor. Sonuçların duyurulmasının ardından, adaylar MSÜ taban puanları 2025 listesini merakla araştırmaya başlayacak. 670 binden fazla adayın katıldığı sınavda, tercih yapacak kişiler geçen yılın taban puanlarını dikkate alarak seçimlerini gerçekleştirecek. Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Astsubay MYO taban puanları ve kontenjanları, adaylara tercih sürecinde yol gösterecek. Peki, MSÜ taban puanları açıklandı mı? 2025 MSÜ kazanmak için kaç puan almak gerekir, baraj puanı kaç? İşte, kadın ve erkek adaylar için güncel MSÜ taban puanları hakkında bilgiler...

MSÜ kazanmak için kaç puan almak gerekir, baraj puanı kaç? 2025 Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları ve kontenjanları

MSÜ taban puanları ve kontenjan bilgileri, adayların tercih sürecinde belirleyici olacak. 23 Şubat 2025'te yüzbinlerce adayın katılımıyla gerçekleşen MSÜ sınavının sonuçları bugün açıklanıyor. Sınavdan aldıkları puanları öğrenen adaylar için sıradaki adım ise tercih işlemleri olacak. Bu süreçte, adaylar ÖSYM tarafından geçtiğimiz yıl duyurulan Kara, Hava, Deniz, Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu puanlarını inceleyerek seçim yapacak. Peki, MSÜ kazanmak için kaç puan almak gerekir, baraj puanı var mı? MSü taban puanları açıklandı mı? İşte, detaylı bilgiler...

MSÜ kazanmak için kaç puan almak gerekir, baraj puanı kaç? 2025 Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları ve kontenjanları

MSÜ SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) sınav sonuçları 18 Mart tarihinde yani bugün açıklanacak.

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MSÜ kazanmak için kaç puan almak gerekir, baraj puanı kaç? 2025 Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları ve kontenjanları

MSÜ SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile erişebilecek.

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MSÜ kazanmak için kaç puan almak gerekir, baraj puanı kaç? 2025 Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları ve kontenjanları

MSÜ TERCİHLERİ 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Savunma Üniversitesi 2025 MSÜ tercih tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz yıl 3 Nisan - 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları tercih süreci tamamlanmıştı.

Geçtiğimiz yıl yapılan yerleştirmelerde tavan-taban puanlar dikkate alınarak tercihler şekillendirecek. MSÜ sınavının zorluk derecesine göre her yıl taban puanlar değişiklik gösteriyor.

MSÜ kazanmak için kaç puan almak gerekir, baraj puanı kaç? 2025 Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları ve kontenjanları

MSÜ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2025 BELLİ OLDU MU?

Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı kontenjanları henüz netlik kazanmadı. MSÜ 2025 tercih takvimi, söz konusu sınav sonrası ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzla beraber belli olacak. Kılavuzda Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu kontenjanlarının yayınlanmasıyla toplam alım yapılacak öğrenci sayısının da belli olması bekleniyor.