Haberler
Yaşam
1. 2. 3. çocuk için aylık ne kadar doğum yardımı ödemesi yapılacak? Başkan Erdoğan açıkladı: Her ay 5000 bin TL...
Giriş Tarihi: 13.01.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025
15:43
1. 2. 3. çocuk için aylık ne kadar doğum yardımı ödemesi yapılacak? Başkan Erdoğan açıkladı: Her ay 5000 bin TL...
Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen "Aile Yılı Tanıtım Programı" kapsamında birçok önemli konuda gelişemeler yaşandı. 2025 yılı Ocak ayında asgari ücret brüt 26.005,50 TL, net 22.104 TL olarak belirlendi. Bu düzenlemenin ardından doğum yapan annelere ve ailelere sağlanan destek ödemeleri de yeniden gündeme geldi. 2025 yılında doğum yardımları ve diğer aile destekleri güncellenerek daha kapsamlı hale getirildi. Peki, 1. 2. 3. çocuk için aylık ne kadar ödenecek, doğum parası en kadar, kaç TL oldu? İşte, 2025 güncel doğum parası, doğum yardımı ve emzirme ödeneği miktarları...