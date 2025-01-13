Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 1. 2. 3. çocuk için aylık ne kadar doğum yardımı ödemesi yapılacak? Başkan Erdoğan açıkladı: Her ay 5000 bin TL...
Giriş Tarihi: 13.01.2025 15:42 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 15:43

1. 2. 3. çocuk için aylık ne kadar doğum yardımı ödemesi yapılacak? Başkan Erdoğan açıkladı: Her ay 5000 bin TL...

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen "Aile Yılı Tanıtım Programı" kapsamında birçok önemli konuda gelişemeler yaşandı. 2025 yılı Ocak ayında asgari ücret brüt 26.005,50 TL, net 22.104 TL olarak belirlendi. Bu düzenlemenin ardından doğum yapan annelere ve ailelere sağlanan destek ödemeleri de yeniden gündeme geldi. 2025 yılında doğum yardımları ve diğer aile destekleri güncellenerek daha kapsamlı hale getirildi. Peki, 1. 2. 3. çocuk için aylık ne kadar ödenecek, doğum parası en kadar, kaç TL oldu? İşte, 2025 güncel doğum parası, doğum yardımı ve emzirme ödeneği miktarları...

1. 2. 3. çocuk için aylık ne kadar doğum yardımı ödemesi yapılacak? Başkan Erdoğan açıkladı: Her ay 5000 bin TL...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile aile planlamasına katkıda bulunacak yeni düzenlemelerden bahseden Başkan Erdoğan pek çok kalemde değişikliğe gidildiğini kamuoyuna duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenen çiftlere sunulan faizsiz kredi desteğinin artık Türkiye genelindeki 81 ilde uygulanmaya başladığını duyurdu. Ayrıca, çocuk sayısına göre doğum yardımı tutarlarının da güncellendiğini açıkladı. İşte, ayrıntılar...

1. 2. 3. çocuk için aylık ne kadar doğum yardımı ödemesi yapılacak? Başkan Erdoğan açıkladı: Her ay 5000 bin TL...

DOĞUM YARDIMLARI ARTTIRILDI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Aile Yılı görüşmeleri kapsamında doğum yardımlarının arttırıldığı kamuoyuna duyuruldu. Başkan Erdoğan açıklamalarında "Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz" ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
1. 2. 3. çocuk için aylık ne kadar doğum yardımı ödemesi yapılacak? Başkan Erdoğan açıkladı: Her ay 5000 bin TL...
1. 2. 3. çocuk için aylık ne kadar doğum yardımı ödemesi yapılacak? Başkan Erdoğan açıkladı: Her ay 5000 bin TL...
DOĞUM PARASI NE KADAR OLDU?
• Yeni doğacak ilk çocuk için tek seferlik 5.000 TL,
• 2. çocuk için her ay 1.500 TL,
• 3. ve sonraki çocuklar için ise her ay 5.000 TL yardım yapılacak.
1. 2. 3. çocuk için aylık ne kadar doğum yardımı ödemesi yapılacak? Başkan Erdoğan açıkladı: Her ay 5000 bin TL...

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin" eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.

SON DAKİKA