1. Dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav sonuç tarihi
Giriş Tarihi: 04.01.2026 06:26
Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin merakla beklediği sınav sonuçları için geri sayım başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. AÖL sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılıyor. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...