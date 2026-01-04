1. Dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav sonuç tarihi

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 04.01.2026 06:26

Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin merakla beklediği sınav sonuçları için geri sayım başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. AÖL sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılıyor. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için sınav süreci sona erdi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavlarına katılan adaylar, AÖL sonuçlarının hangi tarihte erişime açılacağını ve sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşacaklarını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalar doğrultusunda sonuç tarihi netlik kazandı. Peki, AÖL sonuçları açıklandı, ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinde erişime açılacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler /T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI

AÖL 1. dönem soruları ve cevapları, https://odsgm.meb.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecek.

1. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarları için tıklayınız.

2. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarları için tıklayınız.

3. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarları için tıklayınız.

