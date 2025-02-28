Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 1. GÜN İFTAR MENÜSÜ ÖNERİSİ 2025: Bugün iftara ne pişirsem? İşte Ramazan menüsü fikirleri (çorba, ana yemek, tatlı)
Giriş Tarihi: 28.02.2025 22:32 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 22:34

1. GÜN İFTAR MENÜSÜ ÖNERİSİ 2025: Bugün iftara ne pişirsem? İşte Ramazan menüsü fikirleri (çorba, ana yemek, tatlı)

Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başlıyor. 11 ayın sultanını sofraları ile karşılamaya hazırlanan İslam alemi 1. gün iftar menüsü önerileri ile 'bugün iftara ne pişirsem?' sorusuna yanıt arıyor. Çorba, ana yemek, salata ve tatlı için farklı seçenekleri değerlendirenler nasıl bir sofrayla ilk oruçlarını açmak istediklerine karar veriyor. İşte, iftar menüsü fikirleri...

1. GÜN İFTAR MENÜSÜ ÖNERİSİ 2025: Bugün iftara ne pişirsem? İşte Ramazan menüsü fikirleri çorba, ana yemek, tatlı

İlk gün iftarında ne pişirsem sorusuna yanıt arayanlar hangi yemekleri bir araya getireceklerini düşünüyor. Birbiriyle uyumlu bir sofra kurmak isteyenler menü araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, Ramazanın 1. günü iftar menüsü önerisi...

1. GÜN İFTAR MENÜSÜ ÖNERİSİ 2025: Bugün iftara ne pişirsem? İşte Ramazan menüsü fikirleri çorba, ana yemek, tatlı

1. GÜN İFTAR MENÜSÜ ÖNERİSİ: BUGÜN İFTARA NE PİŞİRSEM?

TARHANA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1 yemek kaşığı Ayçiçek yağı
1 yemek kaşığı tereyağı
4 yemek kaşığı toz tarhana
1 yemek kaşığı kuru nane
7 su bardağı su
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı tuz
1 diş sarımsak

Aşçının Notu:

Çorbanın suyunda önceden hazırladığın tavuk ya da et suyu kullanabilirsiniz. Bu, çorbanıza daha bir lezzet katacaktır.

Yapılışı:

Öncelikle ilk iş olarak tarhanayı geniş bir kabın içine dökelim.
Toz nane ve suyu kabın içine dökelim. Çırpma işlemine başlayalım.
Tarhana yumuşayana dek, yaklaşık 15 dakika boyunca dinlendirin.
Bir tencerenin içine sıvıyağ ve tereyağını ekleyip, ocağın üstüne tencereyi koyun.
Yağların erimesini bekleyin. Sarımsak ve salçayı ezerek karıştırın.
Yumuşayan tarhana karışımını ekleyin ve karıştırın.
Tencerenin içine 5 su bardağı suyu ekleyin. Koyulaşana kadar pişirmeye devam edin.
Bu çorba sıcak olarak servis edilir. Soğumasını beklemeyin. Afiyet olsun.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
1. GÜN İFTAR MENÜSÜ ÖNERİSİ 2025: Bugün iftara ne pişirsem? İşte Ramazan menüsü fikirleri çorba, ana yemek, tatlı

KAŞARLI KÖFTE TARİFİ

Malzemeleri:

500 gram köftelik kıyma
(dana ve koyun eti karışık)
1 adet yumurta
2 dilim bayat ekmek
10-12 dal maydanoz
Tuz, karabiber
150 gram kaşar peyniri

Yapılışı:

Kıyma ve yumurtayı yoğurma kabına alın. İçine ıslatıp, suyunu sıktığınız ekmek içi, kıyılmış maydanoz, tuz vekarabiber ekleyip, tüm malzemeyi yoğurun (yoğururken içine 1 çorba kaşığı su ilave ederseniz köfte daha yumuşak olur). Yoğurduğunuz malzemeden mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde şekil verin.

Köfteleri kızdırılmış sıvıyağda kısık ateşte önlü arkalı kızartın ve fırın tepsisine dizin. Üzerlerine dilimlenmiş kaşar peyniri yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kaşar peyniri eriyene kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

1. GÜN İFTAR MENÜSÜ ÖNERİSİ 2025: Bugün iftara ne pişirsem? İşte Ramazan menüsü fikirleri çorba, ana yemek, tatlı

PATATES PÜRESİ TARİFİ

Malzemeler:

4-5 adet orta boy patates
1/4 su bardağı süt
2 yemek kaşığı tereyağı
Tuz
Karabiber
Muskat

Yapılışı:

Patatesleri iyice yıkayın ve kabuklarını soyun. Daha sonra patatesleri küp şeklinde doğrayın.

Bir tencereye doğradığınız patatesleri koyun ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. Tencereyi orta ateşe koyun ve patatesler yumuşayana kadar yaklaşık 15-20 dakika kaynatın. Patateslerin kolayca çatalla ezilebilecek kadar yumuşamasını sağlayın.

Yumuşayan patatesleri süzgece alın ve suyunu iyice süzdürün. Ardından tencereye geri koyun.

Tereyağını ve sütü (isteğe bağlı olarak) tencereye ekleyin. Tuz ve karabiberi de ekleyerek patatesleri ezin veya püre haline getirin. İsteğe bağlı olarak mikser veya püre makinesi de kullanabilirsiniz.

Tüm malzemeler iyice karıştığında, püreniz hazır olacaktır. Kıvamını isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Eğer daha kremamsı bir püre isterseniz süt miktarını artırabilirsiniz.

Patates püresini sıcak servis yapın. Genellikle et yemeklerinin yanında garnitür olarak tercih edilir.

Bu tarif, temel bir patates püresi tarifidir. İsteğinize bağlı olarak tarife farklı lezzetler ekleyebilirsiniz. Örneğin, rendelenmiş kaşar peyniri veya ince doğranmış taze otlar gibi malzemeleri ekleyerek pürenizi zenginleştirebilirsiniz. Afiyet olsun!

1. GÜN İFTAR MENÜSÜ ÖNERİSİ 2025: Bugün iftara ne pişirsem? İşte Ramazan menüsü fikirleri çorba, ana yemek, tatlı

GAVURDAĞI SALATASI TARİFİ

Malzemeler:

4 adet domates,
1 adet yeşil biber,
1 adet kuru soğan,
3-4 dal taze soğan,
3-4 dal maydanoz,
İri kırılmış ceviz içi,
2 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ,
2 yemek kaşığı nar ekşisi,
Sumak,
Tuz.

Yapılışı:

Gavurdağı salatası yapmak için gerekli olan sebzeler güzelce yıkanır. Domatesler ve yeşil biber küçük küçük doğranıp, geniş bir kase içerisine alınır. Kuru soğanın kabukları soyulup yıkanır ve küçük olacak şekilde doğranıp, tuzla ovularak domateslerin üzerine eklenir.
Yeşil soğan ve maydanozlar, ince ince kıyılır ve kaseye ilave edilir.

Sebzelerin doğrama işlemi bittikten sonra, üzerine zeytinyağı, nar ekşisi, sumak, iri kırılmış ceviz içi ve tuz ilave edilip, güzelce karıştırılır. Hazırlanan gavurdağı salatası, servis tabağına alınır ve servise sunulur.

SON DAKİKA