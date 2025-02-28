1. GÜN İFTAR MENÜSÜ ÖNERİSİ 2025: Bugün iftara ne pişirsem? İşte Ramazan menüsü fikirleri (çorba, ana yemek, tatlı)

GAVURDAĞI SALATASI TARİFİ
Malzemeler:
4 adet domates,
1 adet yeşil biber,
1 adet kuru soğan,
3-4 dal taze soğan,
3-4 dal maydanoz,
İri kırılmış ceviz içi,
2 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ,
2 yemek kaşığı nar ekşisi,
Sumak,
Tuz.
Yapılışı:
Gavurdağı salatası yapmak için gerekli olan sebzeler güzelce yıkanır. Domatesler ve yeşil biber küçük küçük doğranıp, geniş bir kase içerisine alınır. Kuru soğanın kabukları soyulup yıkanır ve küçük olacak şekilde doğranıp, tuzla ovularak domateslerin üzerine eklenir.
Yeşil soğan ve maydanozlar, ince ince kıyılır ve kaseye ilave edilir.
Sebzelerin doğrama işlemi bittikten sonra, üzerine zeytinyağı, nar ekşisi, sumak, iri kırılmış ceviz içi ve tuz ilave edilip, güzelce karıştırılır. Hazırlanan gavurdağı salatası, servis tabağına alınır ve servise sunulur.