1 Mayıs bankalar açık mı? 1 Mayıs Perşembe bugün bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, tatil mi?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir.

Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 27 Nisan 2009 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5892 sayılı yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.