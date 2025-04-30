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1 Mayıs bankalar açık mı? 1 Mayıs Perşembe bugün bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, tatil mi?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 08:16
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
08:16
1 Mayıs bankalar açık mı? 1 Mayıs Perşembe bugün bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, tatil mi?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de kutlanan resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu özel günde bankacılık işlemleri yapmayı planlayan vatandaşlar, bankaların hizmet durumunu merak ediyor. Hafta içine denk gelen İşçi Bayramı nedeniyle bankaların açık olup olmayacağı ve işlem saatleri araştırılıyor. Şubeye gitmeden önce bilgi almak isteyenler, 1 Mayıs'ta bankaların çalışma düzenine dair detaylara odaklandı. Peki,1 Mayıs'ta bankalar açık mı, tatil mi, kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?