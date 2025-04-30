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Haberler Yaşam 1 Mayıs bankalar açık mı? 1 Mayıs Perşembe bugün bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, tatil mi?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 08:16 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 08:16

1 Mayıs bankalar açık mı? 1 Mayıs Perşembe bugün bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, tatil mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de kutlanan resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu özel günde bankacılık işlemleri yapmayı planlayan vatandaşlar, bankaların hizmet durumunu merak ediyor. Hafta içine denk gelen İşçi Bayramı nedeniyle bankaların açık olup olmayacağı ve işlem saatleri araştırılıyor. Şubeye gitmeden önce bilgi almak isteyenler, 1 Mayıs'ta bankaların çalışma düzenine dair detaylara odaklandı. Peki,1 Mayıs'ta bankalar açık mı, tatil mi, kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

1 Mayıs bankalar açık mı? 1 Mayıs Perşembe bugün bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, tatil mi?

1 Mayıs 2025 Perşembe günü kutlanan İşçi Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle banka şubelerinde işlemi olan vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. Bankaların hizmet durumu, resmi tatil takvimine göre belirleniyor.Peki, 1 Mayıs 2025 Perşembe İşçi Bayram'ında bugün bankalar açık mı, tatil mi, çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?

1 Mayıs bankalar açık mı? 1 Mayıs Perşembe bugün bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, tatil mi?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir.

Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 27 Nisan 2009 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5892 sayılı yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

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1 Mayıs bankalar açık mı? 1 Mayıs Perşembe bugün bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, tatil mi?

1 MAYIS 2025 PERŞEMBE BANKALAR ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

1 Mayıs İşçi Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle 1 Mayıs 2025 Perşembe günü birçok kamu kurum ve kuruluşu kapalı olacak.

Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor. Buna göre, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü bankalar hizmet vermeyecek. 2 Mayıs Cuma günü yeniden işlem görmeye başlayacak.

1 Mayıs bankalar açık mı? 1 Mayıs Perşembe bugün bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, tatil mi?

EFT VE HAVALE YAPILIR MI, HESABA NE ZAMAN GEÇER?

1 Mayıs'ta EFT işlemleri resmi tatil nedeniyle gerçekleştirilemiyor. Ancak, aynı bankaya yapılan havale işlemleri mobil ya da internet bankacılığı aracılığıyla günün her saati yapılabiliyor. Ayrıca, FAST sistemi sayesinde farklı bankalar arasında da 7/24 anlık para transferi mümkün. Bu sayede tatil günlerinde de kesintisiz işlem yapılabiliyor.

1 Mayıs bankalar açık mı? 1 Mayıs Perşembe bugün bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, tatil mi?
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