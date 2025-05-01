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1 Mayıs bugün eczaneler açık mı, tatil mi, çalışıyor mu? 1 Mayıs İşçi Bayramı nöbetçi eczane listesi
Giriş Tarihi: 01.05.2025 06:54
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
06:54
1 Mayıs bugün eczaneler açık mı, tatil mi, çalışıyor mu? 1 Mayıs İşçi Bayramı nöbetçi eczane listesi
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanırken, resmi tatil olması nedeniyle pek çok kurumda hizmet verilmeyecek. Bu doğrultuda vatandaşlar, "1 Mayıs eczaneler açık mı, kapalı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Özellikle ilaç ve sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyanlar, bugünkü eczane çalışma saatleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, 1 Mayıs Perşembe bugün eczaneler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi eczaneler açık mı? İşte detaylar…