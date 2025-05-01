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Haberler Yaşam 1 Mayıs bugün eczaneler açık mı, tatil mi, çalışıyor mu? 1 Mayıs İşçi Bayramı nöbetçi eczane listesi
Giriş Tarihi: 01.05.2025 06:54 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 06:54

1 Mayıs bugün eczaneler açık mı, tatil mi, çalışıyor mu? 1 Mayıs İşçi Bayramı nöbetçi eczane listesi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanırken, resmi tatil olması nedeniyle pek çok kurumda hizmet verilmeyecek. Bu doğrultuda vatandaşlar, "1 Mayıs eczaneler açık mı, kapalı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Özellikle ilaç ve sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyanlar, bugünkü eczane çalışma saatleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, 1 Mayıs Perşembe bugün eczaneler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi eczaneler açık mı? İşte detaylar…

1 Mayıs bugün eczaneler açık mı, tatil mi, çalışıyor mu? 1 Mayıs İşçi Bayramı nöbetçi eczane listesi

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor. Bu özel günde birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine bir günlük ara veriyor. Bu doğrultuda eczanelerin çalışma durumu merak konusu oldu. Peki, 1 Mayıs Perşembe bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu, tatil mi? İşte, 1 Mayıs İşçi Bayramı nöbetçi eczane listesi

1 Mayıs bugün eczaneler açık mı, tatil mi, çalışıyor mu? 1 Mayıs İşçi Bayramı nöbetçi eczane listesi

1 MAYIS ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Resmi tatil olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde eczaneler kapalı olacak. Bunun yerine nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.

Eczaneler 2 Mayıs Perşembe günü normal düzende çalışmayı sürdürecekler.

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1 Mayıs bugün eczaneler açık mı, tatil mi, çalışıyor mu? 1 Mayıs İşçi Bayramı nöbetçi eczane listesi

NÖBETÇİ ECZANE NASIL ÖĞRENİLİR?

İkamet ettikleri bölgedeki nöbetçi eczaneyi öğrenmek isteyenler Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen sisteme e-devlet üzerinden ulaşılabiliyor.

NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

1 Mayıs bugün eczaneler açık mı, tatil mi, çalışıyor mu? 1 Mayıs İşçi Bayramı nöbetçi eczane listesi
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1 Mayıs bugün eczaneler açık mı, tatil mi, çalışıyor mu? 1 Mayıs İşçi Bayramı nöbetçi eczane listesi