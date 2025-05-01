1 Mayıs bugün eczaneler açık mı, tatil mi, çalışıyor mu? 1 Mayıs İşçi Bayramı nöbetçi eczane listesi

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor. Bu özel günde birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine bir günlük ara veriyor. Bu doğrultuda eczanelerin çalışma durumu merak konusu oldu. Peki, 1 Mayıs Perşembe bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu, tatil mi? İşte, 1 Mayıs İşçi Bayramı nöbetçi eczane listesi