1 Mayıs hastaneler açık mı? 1 Mayıs yarın hastane, poliklinikler, sağlık ocakları (ASM) çalışıyor mu, tatil mi?

1 Mayıs hastaneler açık mı kapalı mı sorusu ile takvimlerde yerini aldı. Acil servislerin haricinde hastanelerin çeşitli bölümlerinden yararlanmak ve randevu almak isteyenler çalışma saatleri araştırmasına koyuldu. Peki, 1 Mayıs'ta hastaneler, poliklinikler, sağlık ocakları açık mı, çalışıyor mu?