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Haberler Yaşam 1 Mayıs hastaneler açık mı? 1 Mayıs yarın hastane, poliklinikler, sağlık ocakları (ASM) çalışıyor mu, tatil mi?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 09:09 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 09:13

1 Mayıs hastaneler açık mı? 1 Mayıs yarın hastane, poliklinikler, sağlık ocakları (ASM) çalışıyor mu, tatil mi?

1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla çeşitli hizmet alanlarında çalışma düzeninin değişmesi bekleniyor. Bu kapsamda sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyenler 1 Mayıs hastaneler açık mı kapalı mı sorusuna yanıt arıyor. Hastane poliklinikleri ile birlikte Aile Sağlığı Merkezi (sağlık ocakları) da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, 1 Mayıs'ta hastaneler açık mı?

1 Mayıs hastaneler açık mı? 1 Mayıs yarın hastane, poliklinikler, sağlık ocakları ASM çalışıyor mu, tatil mi?

1 Mayıs hastaneler açık mı kapalı mı sorusu ile takvimlerde yerini aldı. Acil servislerin haricinde hastanelerin çeşitli bölümlerinden yararlanmak ve randevu almak isteyenler çalışma saatleri araştırmasına koyuldu. Peki, 1 Mayıs'ta hastaneler, poliklinikler, sağlık ocakları açık mı, çalışıyor mu?

1 Mayıs hastaneler açık mı? 1 Mayıs yarın hastane, poliklinikler, sağlık ocakları ASM çalışıyor mu, tatil mi?

1 MAYIS HASTANELER AÇIK MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 1 günlük resmi tatil kapsamında yer alıyor. Bu nedenle hastane poliklinikleri ve aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) çalışmalarına bu süreçte ara verecek.

Sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyanlar 7/24 açık olan acil servislere başvuracak.

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1 Mayıs hastaneler açık mı? 1 Mayıs yarın hastane, poliklinikler, sağlık ocakları ASM çalışıyor mu, tatil mi?

HASTANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Hastane poliklinikleri ve sağlık ocakları 2 Mayıs Cuma günü normal çalışma düzenine dönecek. Böylece bu tarihten itibaren doktor randevuları devam edecek.

1 Mayıs hastaneler açık mı? 1 Mayıs yarın hastane, poliklinikler, sağlık ocakları ASM çalışıyor mu, tatil mi?

1 MAYIS ECZANELER AÇIK MI?

Resmi tatil dolayısıyla 1 Mayıs Perşembe günü nöbetçi eczane sisteminden faydalanılması bekleniyor.

1 Mayıs hastaneler açık mı? 1 Mayıs yarın hastane, poliklinikler, sağlık ocakları ASM çalışıyor mu, tatil mi?