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1 Mayıs hastaneler açık mı? 1 Mayıs yarın hastane, poliklinikler, sağlık ocakları (ASM) çalışıyor mu, tatil mi?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
09:13
1 Mayıs hastaneler açık mı? 1 Mayıs yarın hastane, poliklinikler, sağlık ocakları (ASM) çalışıyor mu, tatil mi?
1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla çeşitli hizmet alanlarında çalışma düzeninin değişmesi bekleniyor. Bu kapsamda sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyenler 1 Mayıs hastaneler açık mı kapalı mı sorusuna yanıt arıyor. Hastane poliklinikleri ile birlikte Aile Sağlığı Merkezi (sağlık ocakları) da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, 1 Mayıs'ta hastaneler açık mı?