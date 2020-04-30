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1 Mayıs mesajları! 1 Mayıs 2020 resimli İşçi Bayramı mesajları ve sözleri

1 Mayıs 2020 İşçi ve Emekçi Bayramı mesajları ile ilgili araştırmalar bu sabah saatlerinden itibaren hız kazandı. Bugün resmi adıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü... Günün anlamını ve önemini sevdikleri ile paylaşmak isteyen kişiler 1 Mayıs mesajları ve sözleri seçeneklerini bu başlık altından bulabilecekler. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı mesajları ve sözlerini haberimiz içerisinden seçerek , Facebook, ya da diğer sosyal medya hesaplarınızdan anında paylaşabilirsiniz. İşte, en güzel 1 Mayıs mesajları ve sözleri...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 19:17 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 19:17
1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları! 1 Mayıs 2020 resimli İşçi Bayramı mesajları ve sözleri

Yarın 1 Mayıs 2020... Yani tam ismiyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yani ... 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ülkemizde her yıl çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor ancak bu sene corona virüsü önlemleri nedeniyle durgun geçecek. Sosyal medyada da bugün ile ilgili paylaşılan mesajlar ve sözler ile günün anlam ve önemi belirtiliyor. Bu nedenle de 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları bu sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan konuların başında yer aldı. , Facebook, ya da diğer sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmak isteyenler resimli 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları burada bulabilirler.

1 MAYIS İŞÇİ VE EMEKÇİ BAYRAMI MESAJLARI

1 Mayıs 2020İşçi ve Emekçi Bayrmaı ile ilgili resimli ve yazılı mesajları şöyle;

1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları! 1 Mayıs 2020 resimli İşçi Bayramı mesajları ve sözleri

En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs'ta bu helal kazanç üzerine kurulmuş en önemli bayramdır.

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1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları! 1 Mayıs 2020 resimli İşçi Bayramı mesajları ve sözleri

Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs'ımız kutlu olsun.

1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları! 1 Mayıs 2020 resimli İşçi Bayramı mesajları ve sözleri

Emek olmadan hiçbir şey yetişmez. Sofokles

1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları! 1 Mayıs 2020 resimli İşçi Bayramı mesajları ve sözleri

*Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.

1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları! 1 Mayıs 2020 resimli İşçi Bayramı mesajları ve sözleri

*ÖzeIde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçiIerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutIuyorum.

1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları! 1 Mayıs 2020 resimli İşçi Bayramı mesajları ve sözleri

*"Seveceğin bir iş seçersen, yaşamında bir gün bile çalışmış olmazsın." (Confucius) Herkesin sevdiği işi yapması dileğiyle…

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