Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları ve sözleri! 2020 En güzel kısa ve uzun, resimli 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlama mesajları

1 mesajları ve sözleri! 2020 En güzel kısa ve uzun, resimli 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlama mesajları

Dünya çapında her yıl aynı tarihlere denk gelen 1 , işçi ve emekçiler tarafından kutlanan birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Çalışan ve emekçi yakınlarınızın günlerini en güzel ve anlam dolu mesajlarla kutlayabilirsiniz. ve kutlama mesajını yakın dostunuza göndererek onların yanında olduğunu hissettirebilirsiniz. Sosyal medyada da bugün ile ilgili paylaşılan mesajlar ve sözler ile günün anlam ve önemi belirtiliyor. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanan İşçi ve Emekçi Bayramı, 2008 Nisan'ında, "Emek ve " olarak kutlanması kabul edilmiş, 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir. Küresel çapta İşçi Bayramı'na uzanan sürecin ilk adımının 1856 yılında Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri çalışma saatlerinin azaltılması için başlattığı ayaklanmaya dayanan İşçi Bayramı mesajlar ve sözlerle daha anlamlı hale geliyor. Haberimizden, ve sözlerine erişebilirsiniz. İşte 1 Mayıs 2020 En güzel, kısa ve uzun, resimli 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlama mesajları

Giriş Tarihi: 01.05.2020 09:00 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 09:01
1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları ve sözleri! 2020 En güzel kısa ve uzun, resimli 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlama mesajları

Her yıl Mayıs ayına denk gelen 1 veya Emek ve kutlu olsun! Mayıs ayında İşçi Bayramı'nın kutlanmasının nedeni ABD'nin Chicago kentinde işçilerin 1 Mayıs 1886'dan itibaren iş gününün 8 saat olması için başlattığı mücadeledir. Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında bu sene etkinlikler sosyal medya üzerinden yapılıyor. Sosyal medya üzerinden birçok vatandaş bugüne özel resimli ve kısa uzun mesajlar atmaya başladı. Sizde işçi sektöründe uzun yıllar çalışanların bu özel günlerinde kısa uzun mesajlar atarak onları mutlu edebilirsiniz. Bu anlam dolu günde sizlerde en yakın çalışan arkadaşınıza kısa uzun mesajlar atarak onun yanında olduğunu hissettirebilirsiniz. Haberimizde özel olarak hazırlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı veya Emek ve Dayanışma Günü mesajları kısa, uzun, anlamlı sözlerden bir tanesini seçerek onları mutlu edebilirsiniz. İşte 1 Mayıs 2020 Resimli İşçi Bayramı mesajları ve sözleri…

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

Bugün tüm dünyada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanmaya başladı! Sosyal medya hesaplarından 1 Mayıs İşçi Günü mesajları ve sözleri paylaşılıyor. Haberimizde, en güzel ve kısa uzun, resimli 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajlarına ulaşabilirsiniz….

1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları ve sözleri! 2020 En güzel kısa ve uzun, resimli 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlama mesajları

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJARI VE SÖZLERİ

ÖzeIde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçiIerinin birIik mücadeIe ve 1 Mayıs işçi bayramını kutIuyorum.

Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs'ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.

1 Mayıs Barış, Demokrasi ve Güvenli bir gelecek için mücadele günüdür.
Türkiye'deki ve dünyadaki tüm emekçi kardeşlerimizin emek ve dayanışma günü olan 1 Mayıs işçi bayramını kutluyorum.

Demokrasinin işçileri sevindirdiği gün olsun 1 Mayıs mücadeleye devam eden emekçilerin bayramı olsun 1 Mayıs.

Günlerin bugün getirdiği baskı zulüm ve kandır, Ancak bu böyle gitmez sömürü devam etmez, Yepyeni bir hayat geIir bizde ve her yerde.

En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs'ta bu helal kazanç üzerine kurulmuş en önemli gündür. Bu özel gününüzü kutluyorum.

Hakları için ölenlere minnet ve şükran, akan tere selam ve saygı ile Kutlu Olsun.

Halkların nasırı yumruğu balyoz gibi patlıyor. Devrimin şanlı dalgası dünyamızı kaplıyor

Vermeyin insana izin kanması ve susması için, Hakkını alması için kitleyi bilinçlendirin, Bizlerin ellerindedir gelen ışıklı günler.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları ve sözleri! 2020 En güzel kısa ve uzun, resimli 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlama mesajları

Tüm emekçilerin 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve kutlu olsun

Ulusları gürleyen sesi yeri göğü sarsıyo

1 Mayıs barış, demokrasi ve güvenIi bir geIecek için mücadeIe günüdür.

İşçi olmayı ben seçmedim,

Ne olursam olayım insanlıktan vazgeçmedim...

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ SÖZLERİ

Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder. -Abraham Lincoln-

Emek olmadan hiçbir şey yetişmez –Sofokles-

Toprak, onu eliyle işleyenlerindir. -Emiliano Zapata-

Kapitalizm, yönetenlerin resmi çetesidir. -Al Capone-

Tanrı gibi yaratın, kral gibi emredin, köle gibi çalışın. -Constantin Brancusi-

Tüm farkı yaratan emektir. -John Locke-

1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları ve sözleri! 2020 En güzel kısa ve uzun, resimli 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlama mesajları
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları ve sözleri! 2020 En güzel kısa ve uzun, resimli 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlama mesajları
1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları ve sözleri! 2020 En güzel kısa ve uzun, resimli 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlama mesajları
1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları ve sözleri! 2020 En güzel kısa ve uzun, resimli 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlama mesajları
SON DAKİKA