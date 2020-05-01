1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları ve sözleri! 2020 En güzel kısa ve uzun, resimli 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlama mesajları

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJARI VE SÖZLERİ

ÖzeIde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçiIerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutIuyorum.

Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs'ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.

1 Mayıs Barış, Demokrasi ve Güvenli bir gelecek için mücadele günüdür.

Türkiye'deki ve dünyadaki tüm emekçi kardeşlerimizin emek ve dayanışma günü olan 1 Mayıs işçi bayramını kutluyorum.

Demokrasinin işçileri sevindirdiği gün olsun 1 Mayıs mücadeleye devam eden emekçilerin bayramı olsun 1 Mayıs.

Günlerin bugün getirdiği baskı zulüm ve kandır, Ancak bu böyle gitmez sömürü devam etmez, Yepyeni bir hayat geIir bizde ve her yerde.

En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs'ta bu helal kazanç üzerine kurulmuş en önemli gündür. Bu özel gününüzü kutluyorum.

Hakları için ölenlere minnet ve şükran, akan tere selam ve saygı ile 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı Kutlu Olsun.

Halkların nasırı yumruğu balyoz gibi patlıyor. Devrimin şanlı dalgası dünyamızı kaplıyor

Vermeyin insana izin kanması ve susması için, Hakkını alması için kitleyi bilinçlendirin, Bizlerin ellerindedir gelen ışıklı günler.