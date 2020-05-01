1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları ve sözleri! 2020 En güzel kısa ve uzun, resimli 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlama mesajları

Dünya çapında her yıl aynı tarihlere denk gelen 1 Mayıs İşçi Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından kutlanan birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Çalışan ve emekçi yakınlarınızın günlerini en güzel ve anlam dolu mesajlarla kutlayabilirsiniz. 1 Mayıs İşçi Bayramı sözleri ve kutlama mesajını yakın dostunuza göndererek onların yanında olduğunu hissettirebilirsiniz. Sosyal medyada da bugün ile ilgili paylaşılan mesajlar ve sözler ile günün anlam ve önemi belirtiliyor. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanan İşçi ve Emekçi Bayramı, 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiş, 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir. Küresel çapta İşçi Bayramı'na uzanan sürecin ilk adımının 1856 yılında Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri çalışma saatlerinin azaltılması için başlattığı ayaklanmaya dayanan İşçi Bayramı mesajlar ve sözlerle daha anlamlı hale geliyor. Haberimizden, 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları ve sözlerine erişebilirsiniz. İşte 1 Mayıs 2020 En güzel, kısa ve uzun, resimli 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlama mesajları