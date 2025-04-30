1 Mayıs kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu? İşte 1 Mayıs Yurtiçi, MNG, PTT, Sürat ve Aras Kargo çalışma saatleri

1 MAYIS'TA PTT VE KARGOLAR AÇIK MI?

1 Mayıs yıl içerisindeki resmi tatil günleri arasında yer alıyor. 1 Mayıs Perşembe günü ise resmi tatil olduğundan birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine ara verecek.

Özel kargo şirketlerinin bu tarz resmi tatil günlerinde yoğunluk ve operasyonel durumlarına göre çalışabildikleri ve hizmet vermeye devam edebildikleri biliniyor.

İşte, kargo firmalarının çalışma durumları: