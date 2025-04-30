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Haberler Yaşam 1 Mayıs kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu? İşte 1 Mayıs Yurtiçi, MNG, PTT, Sürat ve Aras Kargo çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 30.04.2025 14:06 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 14:06

1 Mayıs kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu? İşte 1 Mayıs Yurtiçi, MNG, PTT, Sürat ve Aras Kargo çalışma saatleri

1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl perşembe gününe denk geliyor. Dünya çapında ve ülkemizde işçi ve emekçiler tarafından kutlanan bu bayram resmi tatiller içerisinde yer aldığından birçok kamu kurum ve kuruluş kapalı olacak. 1 Mayıs tarihinde kargo şubelerinde işlemleri olan ya da kargo bekleyen vatandaşlar kargoların çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki 1 Mayıs kargolar açık mı, dağıtım yapılacak mı?

1 Mayıs kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu? İşte 1 Mayıs Yurtiçi, MNG, PTT, Sürat ve Aras Kargo çalışma saatleri

Resmi tatillerde kargo firmalarının çalışma saatlerinde değişiklik olabiliyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda kargo işlemleri olanlar, MNG, PTT, Sürat ve Aras Kargo'nun hizmet verip vermeyeceğini sorguluyor. Peki, 1 Mayıs kargo şirketleri açık mı, dağıtım yapılır mı?

1 Mayıs kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu? İşte 1 Mayıs Yurtiçi, MNG, PTT, Sürat ve Aras Kargo çalışma saatleri

1 MAYIS'TA PTT VE KARGOLAR AÇIK MI?

1 Mayıs yıl içerisindeki resmi tatil günleri arasında yer alıyor. 1 Mayıs Perşembe günü ise resmi tatil olduğundan birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine ara verecek.

Özel kargo şirketlerinin bu tarz resmi tatil günlerinde yoğunluk ve operasyonel durumlarına göre çalışabildikleri ve hizmet vermeye devam edebildikleri biliniyor.

İşte, kargo firmalarının çalışma durumları:

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1 Mayıs kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu? İşte 1 Mayıs Yurtiçi, MNG, PTT, Sürat ve Aras Kargo çalışma saatleri

Yurtiçi Kargo: 1 Mayıs Perşembe günü birimler kapalı olacaktır.

Aras Kargo: 1 Mayıs Perşembe günü resmi tatil olması dolayısıyla hizmet verilmemektedir. Tüm şubeler kapalı olacaktır.

MNG Kargo: MNG Kargo: 1 Mayıs Perşembe günü MNG kargo da resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

Sürat Kargo: Resmi tatil olması dolayısıyla 1 Mayıs Perşembe günü şubeler hizmet vermeyecek.

1 Mayıs kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu? İşte 1 Mayıs Yurtiçi, MNG, PTT, Sürat ve Aras Kargo çalışma saatleri

1 MAYIS'TA PTT ÇALIŞACAK MI?

1 Mayıs yıl içerisindeki resmi tatil günleri arasında yer alıyor. 1 Mayıs Perşembe günü ise resmi tatil olduğundan birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine ara verecek.

1 Mayıs Perşembe günü tüm PTT kapalı olacak. 2 Mayıs Cuma günü ise postaneler mesaiye devam edecekler.

1 Mayıs kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu? İşte 1 Mayıs Yurtiçi, MNG, PTT, Sürat ve Aras Kargo çalışma saatleri