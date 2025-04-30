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1 Mayıs kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu? İşte 1 Mayıs Yurtiçi, MNG, PTT, Sürat ve Aras Kargo çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 30.04.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
14:06
1 Mayıs kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu? İşte 1 Mayıs Yurtiçi, MNG, PTT, Sürat ve Aras Kargo çalışma saatleri
1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl perşembe gününe denk geliyor. Dünya çapında ve ülkemizde işçi ve emekçiler tarafından kutlanan bu bayram resmi tatiller içerisinde yer aldığından birçok kamu kurum ve kuruluş kapalı olacak. 1 Mayıs tarihinde kargo şubelerinde işlemleri olan ya da kargo bekleyen vatandaşlar kargoların çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki 1 Mayıs kargolar açık mı, dağıtım yapılacak mı?