1 Mayıs’ta marketler açık mı, kapalı mı? İşte, 1 Mayıs A101, Migros, ŞOK, BİM marketlerin çalışma saatleri

1 MAYIS'TA MARKETLER AÇIK MI?

Bu yıl 21 Mayıs, Çarşamba gününe denk geliyor. Emek ve Dayanışma Günü olmasına rağmen A101, BİM, Migros ve ŞOK gibi zincir marketlerde herhangi bir saat değişikliği olmayacak. Marketler, her zamanki açılış ve kapanış saatlerine göre müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.