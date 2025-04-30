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Haberler Yaşam 1 Mayıs'ta marketler açık mı, kapalı mı? İşte, 1 Mayıs A101, Migros, ŞOK, BİM marketlerin çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 30.04.2025 17:46 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 17:46

1 Mayıs'ta marketler açık mı, kapalı mı? İşte, 1 Mayıs A101, Migros, ŞOK, BİM marketlerin çalışma saatleri

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması sebebiyle, pek çok kişi marketlerin açık olup olmadığını ve çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. A101, Migros, ŞOK ve BİM gibi popüler zincir marketlerde alışveriş yapmayı planlayanlar için bu marketlerin 1 Mayıs'taki açılış ve kapanış saatleri merak konusu oldu. Peki, bu marketler yarın hizmet verecek mi, yoksa kapalı mı olacak?

1 Mayıs’ta marketler açık mı, kapalı mı? İşte, 1 Mayıs A101, Migros, ŞOK, BİM marketlerin çalışma saatleri

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla vatandaşlar, zincir marketlerin açık olup olmadığını araştırıyor. A101, BİM, ŞOK ve Migros gibi sık tercih edilen marketlerin 1 Mayıs Cuma günü hizmet verip vermeyeceği, çalışma saatlerinin nasıl olacağı soruları gündemde. Peki, 1 Mayıs'ta marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte A101, Migros, ŞOK ve BİM'in 1 Mayıs mesai saatleriyle ilgili detaylar...

1 Mayıs’ta marketler açık mı, kapalı mı? İşte, 1 Mayıs A101, Migros, ŞOK, BİM marketlerin çalışma saatleri

1 MAYIS'TA MARKETLER AÇIK MI?
Bu yıl 21 Mayıs, Çarşamba gününe denk geliyor. Emek ve Dayanışma Günü olmasına rağmen A101, BİM, Migros ve ŞOK gibi zincir marketlerde herhangi bir saat değişikliği olmayacak. Marketler, her zamanki açılış ve kapanış saatlerine göre müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

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1 Mayıs’ta marketler açık mı, kapalı mı? İşte, 1 Mayıs A101, Migros, ŞOK, BİM marketlerin çalışma saatleri

2025 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü - 1 Mayıs 2025, Perşembe

Ramazan Bayramı Arifesi - 29 Mart 2025, Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü - 30 Mart 2025, Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü - 31 Mart 2025, Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü - 1 Nisan 2025, Salı

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı

Kurban Bayramı Arifesi - 5 Haziran 2025, Çarşamba

Kurban Bayramı 1. Günü - 6 Haziran 2025, Perşembe

Kurban Bayramı 2. Günü - 7 Haziran 2025, Cuma

Kurban Bayramı 3. Günü - 8 Haziran 2025, Cumartesi

Kurban Bayramı 4. Günü - 9 Haziran 2025, Pazar

Zafer Bayramı - 30 Ağustos 2025, Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı - 29 Ekim 2025, Çarşamba

1 Mayıs’ta marketler açık mı, kapalı mı? İşte, 1 Mayıs A101, Migros, ŞOK, BİM marketlerin çalışma saatleri

1 MAYIS'TA NERELER KAPALI?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, 1 Mayıs 2025 Çarşamba günü okullar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar kapalı olacaktır. Özel sektörde ise durum farklılık gösterebilir. Bazı özel sektör kuruluşları 1 Mayıs'ta çalışmaya devam ederken, bazıları ise çalışanlarına izin verebilmektedir.

1 Mayıs’ta marketler açık mı, kapalı mı? İşte, 1 Mayıs A101, Migros, ŞOK, BİM marketlerin çalışma saatleri