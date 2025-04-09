1 Mayıs resmi tatil mi, 30 Nisan yarım gün mü? İşte, 1 Mayıs İşçi Bayramı tarihçesi

Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı 1889 yılındaki Paris Kongresi'nde, yılın bir gününün işçilerin ortak bayramı ilan edilmesi kararlaştırıldı. Sendikacıların da önerisiyle bu özel gün 1 Mayıs olarak belirlendi. Bu tarihten itibaren 1 Mayıs dünyanın pekçpk yerinde 1 Mayı İşçi Bayramı olarak ancak farklı isimlerle kutlanmaya başladı.

Cumhuriyet döneminde ilk resmi kutlama 1923'te oldu.

Osmanlı'da 1 Mayıs ilk kez 1911'de Selanik'teki tütün, pamuk ve liman işçileri tarafından kutlandı. İstanbul'daki ilk kutlama ise 1912'de yapıldı. Resmi olarak kutlanması ise ilk kez 1 Mayıs 1923'te oldu.