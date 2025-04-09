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1 Mayıs resmi tatil mi, 30 Nisan yarım gün mü? İşte, 1 Mayıs İşçi Bayramı tarihçesi
Giriş Tarihi: 09.04.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
13:27
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de işçilerin haklarını anmak ve dayanışmayı pekiştirmek amacıyla her yıl kutlanmaktadır.Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez 1923 yılında resmi olarak kutlanmıştır. Uzun yıllar boyunca farklı şekillerde anılan bu özel gün, 2009 yılında "Emek ve Dayanışma Günü" adıyla resmi tatil ilan edilmiştir. Peki, 1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil mi, yarım gün mü? İşte, İşte, 1 Mayıs İşçi Bayramı tarihçesi