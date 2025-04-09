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Giriş Tarihi: 09.04.2025 13:27 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 13:27

1 Mayıs resmi tatil mi, 30 Nisan yarım gün mü? İşte, 1 Mayıs İşçi Bayramı tarihçesi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de işçilerin haklarını anmak ve dayanışmayı pekiştirmek amacıyla her yıl kutlanmaktadır.Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez 1923 yılında resmi olarak kutlanmıştır. Uzun yıllar boyunca farklı şekillerde anılan bu özel gün, 2009 yılında "Emek ve Dayanışma Günü" adıyla resmi tatil ilan edilmiştir. Peki, 1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil mi, yarım gün mü? İşte, İşte, 1 Mayıs İşçi Bayramı tarihçesi

1 Mayıs resmi tatil mi, 30 Nisan yarım gün mü? İşte, 1 Mayıs İşçi Bayramı tarihçesi

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Hafta içine gelmesi nedeniyle plan yapmak isteyen vatandaşlar, kamu kurumlarının açık olup olmadığını merak ediyor. Özellikle okulların ve resmi dairelerin durumu, tatil planlarını şekillendirecek. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi, 30 Nisan Salı günü yarım gün mü olacak? İşte, ayrıntılar...

1 Mayıs resmi tatil mi, 30 Nisan yarım gün mü? İşte, 1 Mayıs İşçi Bayramı tarihçesi

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs İşçi Bayramı, emekçilerin haklarını savunmak, dayanışmayı güçlendirmek ve çalışma koşullarına dikkat çekmek amacıyla her yıl dünya genelinde kutlanan önemli bir gündür. Türkiye'de de resmî tatiller arasında yer alan 1 Mayıs'ta, okullar, kamu kurum ve kuruluşları kapalıdır.

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1 Mayıs resmi tatil mi, 30 Nisan yarım gün mü? İşte, 1 Mayıs İşçi Bayramı tarihçesi

30 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

İşçi Bayramı olarak kabul edilen 1 Mayıs, resmi tatiller arasındadır ve bu tarihte okullar ve kamu kurumları tatil olur. Öncesinde gelen 30 Nisan ise yarım gün değildir ve okullar, iş yerleri normal düzenlerinde devam eder.

1 Mayıs resmi tatil mi, 30 Nisan yarım gün mü? İşte, 1 Mayıs İşçi Bayramı tarihçesi

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI'NIN TARİHÇESİ
1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş duvar ustaları ve inşaat işçileri uzun ve yoğun çalışma süresinin günlük 8 saate düşürülmesi talebiyle iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. İşçiler talepleri doğrultusunda 21 Nisan'da 1856'da Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar yürüdü.

Avustralya'yı ABD'deki işçiler takip etti. ABD'deki işçiler 1884'te işverenlerden çalışma saatlerini azaltmalarını talep etti. Günlük çalışma süresinin 12 saatten 8 saate indirilmesi için mücadeleler başladı ve 1886'daki kitlesen grevlerle küresel bir boyut kazandı.

1 Mayıs resmi tatil mi, 30 Nisan yarım gün mü? İşte, 1 Mayıs İşçi Bayramı tarihçesi

Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı 1889 yılındaki Paris Kongresi'nde, yılın bir gününün işçilerin ortak bayramı ilan edilmesi kararlaştırıldı. Sendikacıların da önerisiyle bu özel gün 1 Mayıs olarak belirlendi. Bu tarihten itibaren 1 Mayıs dünyanın pekçpk yerinde 1 Mayı İşçi Bayramı olarak ancak farklı isimlerle kutlanmaya başladı.

Cumhuriyet döneminde ilk resmi kutlama 1923'te oldu.
Osmanlı'da 1 Mayıs ilk kez 1911'de Selanik'teki tütün, pamuk ve liman işçileri tarafından kutlandı. İstanbul'daki ilk kutlama ise 1912'de yapıldı. Resmi olarak kutlanması ise ilk kez 1 Mayıs 1923'te oldu.