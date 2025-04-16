1 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için geri sayım

1 Mayıs resmi tatil mi ve hangi güne denk geliyor soruları yanıt arıyor. Emek ve Dayanışma Günü tarihi yaklaşırken çalışanlar ve öğrenciler için planlar şimdiden çıkarılmaya başladı. 2025 yılında hafta içine denk gelen bu özel gün için araştırmalar devam ediyor. Peki, 1 Mayıs'ta okullar tatil mi?