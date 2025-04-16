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1 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için geri sayım
Giriş Tarihi: 16.04.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
11:14
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için araştırmalar hız kazandı. Öğrenciler ve çalışanlar başta olmak üzere herkesin gündeminde olan bu tarih resmi tatil takviminde araştırılıyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı tatil mi, resmi kurumlar çalışıyor mu soruları arama motorlarına yöneltiliyor. Peki; 1 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, okullar tatil olacak mı?