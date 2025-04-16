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Haberler Yaşam 1 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için geri sayım
Giriş Tarihi: 16.04.2025 10:58 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 11:14

1 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için geri sayım

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için araştırmalar hız kazandı. Öğrenciler ve çalışanlar başta olmak üzere herkesin gündeminde olan bu tarih resmi tatil takviminde araştırılıyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı tatil mi, resmi kurumlar çalışıyor mu soruları arama motorlarına yöneltiliyor. Peki; 1 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, okullar tatil olacak mı?

1 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için geri sayım

1 Mayıs resmi tatil mi ve hangi güne denk geliyor soruları yanıt arıyor. Emek ve Dayanışma Günü tarihi yaklaşırken çalışanlar ve öğrenciler için planlar şimdiden çıkarılmaya başladı. 2025 yılında hafta içine denk gelen bu özel gün için araştırmalar devam ediyor. Peki, 1 Mayıs'ta okullar tatil mi?

1 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için geri sayım

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2025 yılında perşembe gününe denk gelecek. Resmi tatil kapsamında sayılan bu özel günde çalışmaya bir günlük ara verilecek.

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1 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için geri sayım

1 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

1 Mayıs tarihinde okullar tatil olacak. Resmi kurumlar da çalışmalarına 1 gün süreyle ara verecek ve bazı alanlarda çalışma düzeni değişecek.

1 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için geri sayım

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor.

Bayram günü resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Buna göre kamu çalışanları işe 1 günlük ara verecek.

1 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için geri sayım