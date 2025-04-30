1 MAYIS ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba üniversitelerin ders saatleri gündemde

1 Mayıs, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de İşçi ve Emekçilerin Bayramı olarak kutlanıyor. Emek ve Dayanışma Günü olarak bilinen bu özel gün, çalışanların haklarına dikkat çekmek ve dayanışma içinde olduklarını göstermek amacıyla her yıl anılıyor. Türkiye'de 2009 yılında resmi tatil ilan edilen 1 Mayıs, kamu çalışanları için tatil günü kabul ediliyor. Peki, 1 Mayıs'ta üniversitelerde eğitim devam edecek mi, yoksa tatil mi?