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Haberler Yaşam 1 MAYIS ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba üniversitelerin ders saatleri gündemde
Giriş Tarihi: 30.04.2025 23:32 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 23:32

1 MAYIS ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba üniversitelerin ders saatleri gündemde

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. Resmi tatil kapsamında değerlendirilen bu günde, bankalar, hastaneler ve eczaneler kapalı olacak; eczaneler ise sadece nöbetçi sistemiyle hizmet verecek. Peki, üniversitelerde 1 Mayıs'ta ders yapılacak mı? Öğrenciler ve akademik personel, üniversitelerin tatil olup olmadığını merak ediyor. İşte 1 Mayıs'ta üniversitelerdeki ders durumu hakkında merak edilenler...

1 MAYIS ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba üniversitelerin ders saatleri gündemde

1 Mayıs, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de İşçi ve Emekçilerin Bayramı olarak kutlanıyor. Emek ve Dayanışma Günü olarak bilinen bu özel gün, çalışanların haklarına dikkat çekmek ve dayanışma içinde olduklarını göstermek amacıyla her yıl anılıyor. Türkiye'de 2009 yılında resmi tatil ilan edilen 1 Mayıs, kamu çalışanları için tatil günü kabul ediliyor. Peki, 1 Mayıs'ta üniversitelerde eğitim devam edecek mi, yoksa tatil mi?

1 MAYIS ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba üniversitelerin ders saatleri gündemde

1 MAYIS'TA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatiller arasında yer aldığı için üniversitelerde eğitim ve öğretime ara verilecek. Bu nedenle 1 Mayıs Çarşamba günü üniversiteler kapalı olacak. Ancak 2 Mayıs Perşembe günü normal düzen devam edecek ve herhangi bir tatil uygulanmayacak. 2 Mayıs'ın hafta sonu ile birleştirilmesi gibi bir durum ise söz konusu değil.

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1 MAYIS ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba üniversitelerin ders saatleri gündemde

1 MAYIS'TA NERELER KAPALI?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, 1 Mayıs 2025 Çarşamba günü okullar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar kapalı olacaktır. Özel sektörde ise durum farklılık gösterebilir. Bazı özel sektör kuruluşları 1 Mayıs'ta çalışmaya devam ederken, bazıları ise çalışanlarına izin verebilmektedir.

1 MAYIS ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba üniversitelerin ders saatleri gündemde

2025 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü - 1 Mayıs 2025, Perşembe

Ramazan Bayramı Arifesi - 29 Mart 2025, Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü - 30 Mart 2025, Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü - 31 Mart 2025, Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü - 1 Nisan 2025, Salı

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı

Kurban Bayramı Arifesi - 5 Haziran 2025, Çarşamba

Kurban Bayramı 1. Günü - 6 Haziran 2025, Perşembe

Kurban Bayramı 2. Günü - 7 Haziran 2025, Cuma

Kurban Bayramı 3. Günü - 8 Haziran 2025, Cumartesi

Kurban Bayramı 4. Günü - 9 Haziran 2025, Pazar

Zafer Bayramı - 30 Ağustos 2025, Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı - 29 Ekim 2025, Çarşamba

1 MAYIS ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba üniversitelerin ders saatleri gündemde