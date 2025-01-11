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1 MİLYON MEHMET kimdir, öldü mü? Sosyal medyadaki videolarıyla tanındı! 1 Milyon Mehmet neden öldü, kaç yaşındaydı?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 21:29
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
21:29
1 MİLYON MEHMET kimdir, öldü mü? Sosyal medyadaki videolarıyla tanındı! 1 Milyon Mehmet neden öldü, kaç yaşındaydı?
1 Milyon Mehmet olarak tanınan ve sosyal medyadaki videolarıyla ünlenen Mehmet Bucak hayatını kaybetti. Sokak sokak dolaşıp 1 milyonun var mı? diyen ve isimle anılan sosyal medya fenomeninin hayatını kaybetmesinin ardından "1 Milyon Mehmet kimdir? araştırmaları başladı. Mersinli fenomenin ani ölümünün nedeni sorgulanıyor. Peki, 1 Milyon Mehmet kimdir, neden öldü, hastalığı ne?