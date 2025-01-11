1 MİLYON MEHMET kimdir, öldü mü? Sosyal medyadaki videolarıyla tanındı! 1 Milyon Mehmet neden öldü, kaç yaşındaydı?

Mersin'de yaşayan ve sosyal medyada "1 milyon Mehmet" olarak tanınan, Mehmet Bucak hayatını kaybetti. Fenomenin hayatını kaybetmesinin ardından hayatına dair araştırma yapılmaya başladı. Peki, 1 milyon Mehmet kimdir, kaç yaşında, neden öldü? İşte detaylar