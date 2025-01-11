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Haberler Yaşam 1 MİLYON MEHMET kimdir, öldü mü? Sosyal medyadaki videolarıyla tanındı! 1 Milyon Mehmet neden öldü, kaç yaşındaydı?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 21:29 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 21:29

1 MİLYON MEHMET kimdir, öldü mü? Sosyal medyadaki videolarıyla tanındı! 1 Milyon Mehmet neden öldü, kaç yaşındaydı?

1 Milyon Mehmet olarak tanınan ve sosyal medyadaki videolarıyla ünlenen Mehmet Bucak hayatını kaybetti. Sokak sokak dolaşıp 1 milyonun var mı? diyen ve isimle anılan sosyal medya fenomeninin hayatını kaybetmesinin ardından "1 Milyon Mehmet kimdir? araştırmaları başladı. Mersinli fenomenin ani ölümünün nedeni sorgulanıyor. Peki, 1 Milyon Mehmet kimdir, neden öldü, hastalığı ne?

1 MİLYON MEHMET kimdir, öldü mü? Sosyal medyadaki videolarıyla tanındı! 1 Milyon Mehmet neden öldü, kaç yaşındaydı?

Mersin'de yaşayan ve sosyal medyada "1 milyon Mehmet" olarak tanınan, Mehmet Bucak hayatını kaybetti. Fenomenin hayatını kaybetmesinin ardından hayatına dair araştırma yapılmaya başladı. Peki, 1 milyon Mehmet kimdir, kaç yaşında, neden öldü? İşte detaylar

1 MİLYON MEHMET kimdir, öldü mü? Sosyal medyadaki videolarıyla tanındı! 1 Milyon Mehmet neden öldü, kaç yaşındaydı?

1 MİLYON MEHMET HAYATINI KAYBETTİ!

Mersin'de yaşayan ve sosyal medyada "1 milyon Mehmet" olarak tanınan, 56 yaşındaki Mehmet Bucak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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1 MİLYON MEHMET kimdir, öldü mü? Sosyal medyadaki videolarıyla tanındı! 1 Milyon Mehmet neden öldü, kaç yaşındaydı?

Bucak'ın vefatı ile ilgili yapılan açıklamada, "Canımız, ciğerimiz, gözbebeğimiz, Mehmet abimizi kaybettik. Allah mekanını cennet eylesin. Başımız sağolsun" denildi.

1 MİLYON MEHMET kimdir, öldü mü? Sosyal medyadaki videolarıyla tanındı! 1 Milyon Mehmet neden öldü, kaç yaşındaydı?

1 MİLYON MEHMET KİMDİR?

1 Milyoncu Mehmet olarak bilinen Mehmet Bucak, 1968 yılında Mersin'de doğdu. Bir dönem kaportacılık yaparak yaşamını sürdüren Bucak, psikolojik sorunları nedeniyle insanların eski parayla 1 milyon istemesiyle dikkat çekti.

1 MİLYON MEHMET kimdir, öldü mü? Sosyal medyadaki videolarıyla tanındı! 1 Milyon Mehmet neden öldü, kaç yaşındaydı?

Bu davranışı nedeniyle halk arasında "1 Milyoncu Mehmet" olarak tanınan Bucak, Mersin çarşısının renkli simalarından biri haline geldi. Sosyal medyada çekilen videolarıyla fenomenleşen Bucak, özellikle YouTube ve Instagram'da büyük bir takipçi kitlesine ulaştı.

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