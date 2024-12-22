SON DAKİKA: Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru açıldı! İşte o soru ve cevabı

Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru ve cevabı ATV ile gündemde. Yarışmacı Ecesu Ürker cuma günün yayımlanan son bölümde başarılı ilerleyişi ile gündeme gelirken zamanın dolmasıyla milyonluk soruyu yeni bölüme taşıdı. Yarışmacı bu soruyu da doğru yanıtlarsa 5 milyonluk büyük ödüle gidecek. İşte merakla beklenen 1 milyonluk soru hakkında merak edilenler...