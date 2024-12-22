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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru açıldı! İşte o soru ve cevabı
Giriş Tarihi: 22.12.2024 21:37 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 21:37

SON DAKİKA: Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru açıldı! İşte o soru ve cevabı

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster 22 Aralık tarihli yeni bölümde yarışmacı Ecesu Ürker 1 milyonluk soruyu açtırdı. Son olarak 500 bin TL'lik soruyu yanıtlayan yarışmacı gösterdiği başarı ile izleyenleri ekran başına kilitledi. İzleyenler bu kez 1 milyonluk soru ve cevabı için yeniden ekran başında.

SON DAKİKA: Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru açıldı! İşte o soru ve cevabı

Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru ve cevabı ATV ile gündemde. Yarışmacı Ecesu Ürker cuma günün yayımlanan son bölümde başarılı ilerleyişi ile gündeme gelirken zamanın dolmasıyla milyonluk soruyu yeni bölüme taşıdı. Yarışmacı bu soruyu da doğru yanıtlarsa 5 milyonluk büyük ödüle gidecek. İşte merakla beklenen 1 milyonluk soru hakkında merak edilenler...

SON DAKİKA: Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru açıldı! İşte o soru ve cevabı

YARIŞMACIDAN ETKİLEYİCİ PERFORMANS

ATV ekranlarında yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster cuma günkü bölümde yarışmacı Ecesu Ürker'i misafir etti. Üst üste verdiği doğru cevaplarla 500 bin TL'lik soruya gelen Ürker bu soruya da doğru yanıt verdı.

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SON DAKİKA: Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru açıldı! İşte o soru ve cevabı

"1934-1936'da Tiran, 1936-1939'da Prag, 1939-1940'ta Lahey, 1942-1949'da Bern, 1949-1951'de Tahran ve 1951-1954'te tekrar Bern büyükelçiliği yapmış olan hangisidir?" sorusunda şıklar yarışmacıya yöneltildi:

SON DAKİKA: Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru açıldı! İşte o soru ve cevabı

A: Mehmet Akif Ersoy
B: Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C: Halide Edib Adıvar
D: Namık Kemal

SON DAKİKA: Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru açıldı! İşte o soru ve cevabı

Ecesu Ürker soruya Yakup Kadri Karaosmanoğlu cevabını vererek 500 bin TL'yi aldı ve 1 milyonluk soruyu açtırmış oldu.

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