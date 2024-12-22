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SON DAKİKA: Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru açıldı! İşte o soru ve cevabı
Giriş Tarihi: 22.12.2024 21:37
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
21:37
SON DAKİKA: Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru açıldı! İşte o soru ve cevabı
ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster 22 Aralık tarihli yeni bölümde yarışmacı Ecesu Ürker 1 milyonluk soruyu açtırdı. Son olarak 500 bin TL'lik soruyu yanıtlayan yarışmacı gösterdiği başarı ile izleyenleri ekran başına kilitledi. İzleyenler bu kez 1 milyonluk soru ve cevabı için yeniden ekran başında.