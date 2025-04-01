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Haberler Yaşam 1 Nisan 2025 TV yayın akışı: Bugün ATV, Kanal D, Show, TRT1, Star TV’de hangi diziler var?
Giriş Tarihi: 01.04.2025 16:36 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 16:38

1 Nisan 2025 TV yayın akışı: Bugün ATV, Kanal D, Show, TRT1, Star TV’de hangi diziler var?

Bayramın son gününü evinde televizyon karşısında geçirmek isteyenler bu akşam televizyonda hangi diziler var sorusuyla kanalların yayın akışını takip ediyor. Bugün yayınlanacak olan haftalık diziler, programlar ve filmler merak ediliyor. Peki, bugün ATV, Kanal D, Show TV, TRT1, Star TV'de hangi diziler var? İşte 1 Nisan 2025 TV yayın akışı.

1 Nisan 2025 TV yayın akışı: Bugün ATV, Kanal D, Show, TRT1, Star TV’de hangi diziler var?

Bayram dolayısıyla pazar ve pazartesi günleri dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmedi. Salı günü yayınlanan dizilerin akıbetini merak eden ve bu akşam ekrana gelecek filmleri araştıran pek çok kişi bugün ATV, Kanal D, Show, TRT1, Star TV'de hangi diziler var sorusuna yanıt arıyor. İşte 1 Nisan 2025 TV yayın akışı

1 Nisan 2025 TV yayın akışı: Bugün ATV, Kanal D, Show, TRT1, Star TV’de hangi diziler var?

ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Can Borcu
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
23:20 Kaçış Planı / Yabancı Sinema
01:50 Kardelenler
05:00 Hercai

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1 Nisan 2025 TV yayın akışı: Bugün ATV, Kanal D, Show, TRT1, Star TV’de hangi diziler var?

TRT 1 Yayın Akışı
05.23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.25 Hayallerinin Peşinde
06.15 Türk Sineması "Rafadan Tayfa Göbeklitepe"
07.40 Vuslat
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.40 Teşkilat
17.15 Türk Sineması "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa"
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Lingo Türkiye
22.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00.55 Bir Zamanlar İstanbul
03.20 Seksenler
04.00 Lingo Türkiye

1 Nisan 2025 TV yayın akışı: Bugün ATV, Kanal D, Show, TRT1, Star TV’de hangi diziler var?

Kanal D Yayın Akışı
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler / Volkan Konak Özel
23:45 Top Gunner: Tehlike Bölgesi
01:30 Top Gunner: Tehlike Bölgesi
02:45 Yargı
04:45 Kuzey Güney

1 Nisan 2025 TV yayın akışı: Bugün ATV, Kanal D, Show, TRT1, Star TV’de hangi diziler var?

Star TV Yayın Akışı
07:00 Kral Kaybederse
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Gelenekten Geleceğe Bayramlar
16:45 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
22:45 Sahipsizler
01:15 Sucu Kamil
03:00 Sefirin Kızı
05:00 Kiralık Aşk

Show TV Yayın Akışı
08:00 Bahar
10:45 Baba Bizi Eversene
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Eltilerin Savaşı
22:30 Nasipse Olur
00:45 Bahar
03:15 Kızılcık Şerbeti
05:45 Siyah Kalp