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1 Nisan 2025 TV yayın akışı: Bugün ATV, Kanal D, Show, TRT1, Star TV’de hangi diziler var?
Giriş Tarihi: 01.04.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025
16:38
1 Nisan 2025 TV yayın akışı: Bugün ATV, Kanal D, Show, TRT1, Star TV’de hangi diziler var?
Bayramın son gününü evinde televizyon karşısında geçirmek isteyenler bu akşam televizyonda hangi diziler var sorusuyla kanalların yayın akışını takip ediyor. Bugün yayınlanacak olan haftalık diziler, programlar ve filmler merak ediliyor. Peki, bugün ATV, Kanal D, Show TV, TRT1, Star TV'de hangi diziler var? İşte 1 Nisan 2025 TV yayın akışı.