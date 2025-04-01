1 Nisan 2025 TV yayın akışı: Bugün ATV, Kanal D, Show, TRT1, Star TV’de hangi diziler var?

Bayram dolayısıyla pazar ve pazartesi günleri dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmedi. Salı günü yayınlanan dizilerin akıbetini merak eden ve bu akşam ekrana gelecek filmleri araştıran pek çok kişi bugün ATV, Kanal D, Show, TRT1, Star TV'de hangi diziler var sorusuna yanıt arıyor. İşte 1 Nisan 2025 TV yayın akışı…