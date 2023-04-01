1 NİSAN ŞAKALARI EN KOMİK VE EĞLENCELİ: Arkadaşa, eşe, dosta, anneye, babaya, sevgiliye yapılacak en güzel 1 Nisan şakaları

Her yıl olduğu gibi bu yılda 1 Nisan şakaları sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Sevgilisine, eşine, arkadaşına 1 Nisan şakası yapmak isteyen en güzel, güldüren, komik, farklı seçenekleri bulmaya çalışıyor. En değişik, en farklı, en komik, en acımasız, en korkutucu şakaları yaparak sevdikleriniz eğlenceli komik anlar geçirebilirsiniz. Geleneksel haline gelen 1 Nisan şakalarının bazıları güldürürken bazıları da sabrın sınırlarını zorluyor. Peki 1 Nisan şakaları nelerdir? İşte unutulmayacak en komik 1 Nisan şakaları