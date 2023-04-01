1 NİSAN ŞAKALARI EN KOMİK VE EĞLENCELİ: Arkadaşa, eşe, dosta, anneye, babaya, sevgiliye yapılacak en güzel 1 Nisan şakaları

1 NİSAN TARİHİ…

1 Nisan'ın geçmişi 16'ncı yüzyıla kadar uzanıyor. Günün bu özelliği kazanmasıyla ilgili çeşitli rivayetler bulunuyor. O rivayetlerden birine göre, Fransa Kralı 9. Charles, 1 Nisan'da kutlanan yılbaşını 1 Ocak'a aldırır. Ancak bazı kesimler yılbaşını 1 Nisan'da kutlamaya devam eder. Bazıları da bu geleneği devam ettirenlerle alay etmek amacıyla çeşitli şakalar yapmaya başlar ve böylece 1 Nisan şaka günü olarak anılır ve yılbaşını 1 Nisan'da kutlayanlara "Nisan Balığı" denir.

Üzerinden çok uzun bir zaman geçmesine rağmen Fransızlar bu günü bir gelenek olarak devam ettirdiler. Ve 1 Nisan, tüm dünyaya 'şaka günü' olarak yayıldı.

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