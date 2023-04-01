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Haberler Yaşam 1 NİSAN ŞAKALARI EN KOMİK VE EĞLENCELİ: Arkadaşa, eşe, dosta, anneye, babaya, sevgiliye yapılacak en güzel 1 Nisan şakaları
Giriş Tarihi: 01.04.2023 07:39 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 07:39

1 NİSAN ŞAKALARI EN KOMİK VE EĞLENCELİ: Arkadaşa, eşe, dosta, anneye, babaya, sevgiliye yapılacak en güzel 1 Nisan şakaları

Her yıl olduğu gibi bu yılda 1 Nisan şakaları sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Sevgilisine, eşine, arkadaşına 1 Nisan şakası yapmak isteyen en güzel, güldüren, komik, farklı seçenekleri bulmaya çalışıyor. En değişik, en farklı, en komik, en acımasız, en korkutucu şakaları yaparak sevdikleriniz eğlenceli komik anlar geçirebilirsiniz. Geleneksel haline gelen 1 Nisan şakalarının bazıları güldürürken bazıları da sabrın sınırlarını zorluyor. Peki 1 Nisan şakaları nelerdir? İşte unutulmayacak en komik 1 Nisan şakaları

1 NİSAN ŞAKALARI EN KOMİK VE EĞLENCELİ: Arkadaşa, eşe, dosta, anneye, babaya, sevgiliye yapılacak en güzel 1 Nisan şakaları

Bugün 1 Nisan Şaka Günü... Dünya genelinde Şaka Günü olarak kutlanan 1 Nisan, şakanın evrensel günü olarak kabul edilmiştir. Bu güne özel ilginç ve komik şakalar yapmak isteniyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde arkadaşınıza, uzaktaki sevgilinize, ablanıza, kardeşinize yapabileceğiniz 1 Nisan şakası yer alıyor. İşte Arkadaşa, eşe, dosta, anneye, babaya, sevgiliye yapılacak en güzel 1 Nisan şakaları

1 NİSAN ŞAKALARI EN KOMİK VE EĞLENCELİ: Arkadaşa, eşe, dosta, anneye, babaya, sevgiliye yapılacak en güzel 1 Nisan şakaları

EN GÜZEL VE KOMİK 1 NİSAN ŞAKALARI!

1 NİSAN TARİHİ…

1 Nisan'ın geçmişi 16'ncı yüzyıla kadar uzanıyor. Günün bu özelliği kazanmasıyla ilgili çeşitli rivayetler bulunuyor. O rivayetlerden birine göre, Fransa Kralı 9. Charles, 1 Nisan'da kutlanan yılbaşını 1 Ocak'a aldırır. Ancak bazı kesimler yılbaşını 1 Nisan'da kutlamaya devam eder. Bazıları da bu geleneği devam ettirenlerle alay etmek amacıyla çeşitli şakalar yapmaya başlar ve böylece 1 Nisan şaka günü olarak anılır ve yılbaşını 1 Nisan'da kutlayanlara "Nisan Balığı" denir.

Üzerinden çok uzun bir zaman geçmesine rağmen Fransızlar bu günü bir gelenek olarak devam ettirdiler. Ve 1 Nisan, tüm dünyaya 'şaka günü' olarak yayıldı.

İŞTE EN GÜZEL VE KOMİK 1 NİSAN ŞAKALARI

Sandalyenin minderleriyle aynı renk giyinip, üzerinize oturan arkadaşınızın yüreğini hoplatabilirsiniz.

Sevdiği bir ünlü, eski bir arkadaş ya da bir çizgi film karakterinin ismini, yakınınızın telefonuna kendi numaranızla kaydedebilirsiniz. Böylece 1 Nisan günü sabah erken saatlerde onu arayıp ya da mesaj atıp aklını karıştırabilirsiniz.

İş arkadaşınızın klavyesiyle yapılabilecek kesinlikle en iyi şey. Biraz tohum serpiştirin ve yeşillenmesini bekleyin

Kola kutusunun içine gazoz doldurduktan sonra soya sosunu, kola rengini alana kadar doldurabilir, böylece kurbanınızı yanıltabilirsiniz

Kapı tokmağının denk geleceği yere korna koyarak oldukça gürültülü bir şaka yapabilirsiniz

Şeffaf ojeyi sabuna sürmek de 1 Nisan için bir başka öneri...

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1 NİSAN ŞAKALARI EN KOMİK VE EĞLENCELİ: Arkadaşa, eşe, dosta, anneye, babaya, sevgiliye yapılacak en güzel 1 Nisan şakaları

* Paketinden çıkardığınız bisküvileri dikkatli bir şekilde, kırmadan ortadan ikiye ayırın. Ortadaki kremayı bir bıçak yardımı ile sıyırın ve yerine diş macunu sıkın. Ardından birleştirin. Şakayı yapacağımız kurbanın yanına gidip bisküvi istemesini bekleyin.

* Orta boy soğanları alıp, çikolata ile kaplayın, Karşınızdaki yerken yüzünün şekline bakın...

* Plastik böcekleri buz kabına koyarak buz tutmasını bekleyin. Soğuk içecek isteyen kurbanınızın bardağına böcekli buzu koyun ve olanları izleyin.

* Katı sabunu seffaf oje ile boyayın, kuruyan oje sabunun sertleşmesine neden olacak ve ürünü kullanmak isteyen kişi sabuna ulaşamayacak.

* Yumurtaları haşladıktan sonra sarılarını çıkarıp yerine tereyağı koyun

* Ofisin ortasına salıncak kurun!

* Ofisinizde masalara, sandalyelere talaş dökebilirsiniz.

* Ofis koltuklarını silikon köpükle kaplayın!

* Kurbanınızın klavyesindeki harfleri söküp karıştırın!

* Kurbanın koltuğunun altına korna monte edin.

* Arkadaşınızın bisikletini en yakındaki heykelin üstüne çıkarabilirsiniz!

* Cupcake'i ikiye bölüp arasına köfte ekleyip hamburgermiş gibi kurbanınıza yedirin!

* Kurbanınızın moped'ini çöp kutusuna atın!

* Arkadaşlarınızın telefonunu bantlayabilirsiniz

1 NİSAN ŞAKALARI EN KOMİK VE EĞLENCELİ: Arkadaşa, eşe, dosta, anneye, babaya, sevgiliye yapılacak en güzel 1 Nisan şakaları

-Kola kutusunun içine gazoz doldurduktan sonra soya sosunu, kola rengini alana kadar doldurabilir, böylece annenizi yanıltabilirsiniz.

-Kuru soğana elma şekeri süsü verip kardeşinize ve aile üyelerine şaka yapabilirsiniz.

-Sevdiği bir ünlü, eski bir arkadaş ya da bir çizgi film karakterinin ismini, yakınınızın telefonuna kendi numaranızla kaydedebilirsiniz. Böylece 1 Nisan günü sabah erken saatlerde onu arayıp ya da mesaj atıp aklını karıştırabilirsiniz.

1 NİSAN ŞAKALARI EN KOMİK VE EĞLENCELİ: Arkadaşa, eşe, dosta, anneye, babaya, sevgiliye yapılacak en güzel 1 Nisan şakaları
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