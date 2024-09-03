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Giriş Tarihi: 03.09.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 10:38

E-OKUL 1. ve 5. SINIF ŞUBE KURA SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! || e-Okul VBS giriş ile sınıf belirleme şube kura sonuçları sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 28 - 30 Ağustos 2024 tarihleri arasında 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme kurası gerçekleştirildi ve sonuçlar e-Okul sistemi üzerinde öğrenci ve velilerin erişimine açıldı. Okullar açılmadan önce çocuklarının sınıfını öğrenmek isteyen veliler araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, 2024-2025 sınıf kura çekimi sonuçları belli oldu mu, nasıl sorgulanır? İşte MEB e-Okul VBS giriş ekranı ile 1. ve 5. sınıf şubesi öğrenme ekranı...

E-OKUL 1. ve 5. SINIF ŞUBE KURA SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! || e-Okul VBS giriş ile sınıf belirleme şube kura sonuçları sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1. ve 5. sınıf şube belirleme kura işlemlerini 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında tamamladı. Çocuklarının sınıfını öğrenmek isteyen veliler, e-Okul üzerinde 1. ve 5. sınıf şubelerini görüntülüyor. Peki, MEB sınıf şubeleri nasıl ve nereden öğrenilir? İşte e-Okul VBS giriş ekranı ile şube ve öğretmen sorgulama ekranı…

E-OKUL 1. ve 5. SINIF ŞUBE KURA SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! || e-Okul VBS giriş ile sınıf belirleme şube kura sonuçları sorgulama

1. VE 5. SINIF ŞUBE KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI!

İlkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenlerinin ve ortaokul 5. sınıf şubelerinin belirlenmesine yönelik kura çekimi, 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

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E-OKUL 1. ve 5. SINIF ŞUBE KURA SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! || e-Okul VBS giriş ile sınıf belirleme şube kura sonuçları sorgulama

SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sınıf belirleme kura sonuçları e-Okul sistemi üzerinden öğrenilebilecek.

Veliler öğrencilere ve sınıflarına dair tüm detayları e-okul üzerinden görüntüleyebilecek.

E-OKUL 1. ve 5. SINIF ŞUBE KURA SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! || e-Okul VBS giriş ile sınıf belirleme şube kura sonuçları sorgulama

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine gidin.

Ardından karşınıza çıkan ekranda sizden öğrenci TC numarası ve okul numarası girmeniz istenecektir.

İstenen bilgileri doğru ve eksiksiz girdiğiniz takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz.

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL 1. ve 5. SINIF ŞUBE KURA SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! || e-Okul VBS giriş ile sınıf belirleme şube kura sonuçları sorgulama

BU YIL BİR İLK GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Millî Eğitim Bakanlığınca, ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubeleri, e-Okul sistemi üzerinden belirlenecek.

MEB tarafından konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması hususunda valiliklere yazı gönderildi.

İlkokul ve ortaokulların ilk sınıflarına kaydı yapılan veya bu sınıflara nakil olan öğrencilerden ilkokul kademesindekilerin şube ve öğretmenlerinin, ortaokul kademesinde olanların ise şubelerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine yönelik iş ve işlemlerin "Millî Eğitim Bakanlığı İlkokul 1. Sınıf Şubeleri ile Sınıf Öğretmenlerinin ve Ortaokul 5. Sınıf Şubelerinin e-Okul Üzerinden Belirlenmesine İlişkin Yönerge" hükümleri doğrultusunda yürütüleceği anımsatıldı.

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