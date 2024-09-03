Giriş Tarihi: 03.09.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
10:38
E-OKUL 1. ve 5. SINIF ŞUBE KURA SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! || e-Okul VBS giriş ile sınıf belirleme şube kura sonuçları sorgulama
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 28 - 30 Ağustos 2024 tarihleri arasında 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme kurası gerçekleştirildi ve sonuçlar e-Okul sistemi üzerinde öğrenci ve velilerin erişimine açıldı. Okullar açılmadan önce çocuklarının sınıfını öğrenmek isteyen veliler araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, 2024-2025 sınıf kura çekimi sonuçları belli oldu mu, nasıl sorgulanır? İşte MEB e-Okul VBS giriş ekranı ile 1. ve 5. sınıf şubesi öğrenme ekranı...