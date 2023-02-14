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Haberler Yaşam 10 bin TL deprem desteği verilecek! Depremzedelere 10 bin TL deprem yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 14.02.2023 17:04 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 17:04

10 bin TL deprem desteği verilecek! Depremzedelere 10 bin TL deprem yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

Asrın felaketi olarak değerlendirilen Kahramanmaraş depremi sonrası afet bölgesine giden Başkan Erdoğan depremzedelere 10 bin TL deprem desteği verileceğini açıklamıştı. 10 ilde arama kurtarma çalışmaları devam ederken farklı illere giden ya da çadır kentlere yerleşen depremzedeler e-devlet 10 bin TL deprem yardımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Kira desteği de alacak afet bölgesi halkı için yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Peki, 10 bin TL deprem yardımı kimlere verilecek, ne zaman, nasıl alınır? İşte, detaylar…

10 bin TL deprem desteği verilecek! Depremzedelere 10 bin TL deprem yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

10 bin TL deprem yardımı başvurusu e devlet üzerinden sorgulanmaya başladı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı devlet desteği Kahramanmaraş depremi ile etkilenen Adıyaman, Malatya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Hatay gibi illerde yaşayan halk için verilecek. 10 bin TL deprem yardımı kimlere verilecek, ne zaman, nasıl alınır soruları yanıt arıyor. İşte, 10 bin TL deprem desteği hakkında merak edilenler…

10 bin TL deprem desteği verilecek! Depremzedelere 10 bin TL deprem yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

ASRIN FELAKETİ SONRASI TÜRKİYE TEK YÜREK!

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı.

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı.

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10 bin TL deprem desteği verilecek! Depremzedelere 10 bin TL deprem yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde birçok ilde hissedilen deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

10 bin TL deprem desteği verilecek! Depremzedelere 10 bin TL deprem yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

"DEVLETİN TÜM KURUMLARI İŞ BAŞINDA"

Bütün imkanlarımızı seferber ettik, devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere çalışmalarını belediyelerle yürütüyor.

İlk gün bazı sıkıntılar yaşandı ama ikinci gün ve bugün duruma hakimiyet tesis edildi. Enkazdaki çalışmalarımız devam ediyor ama bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları başlayacak.

Endişe etmeyin. Vatandaşlarımızın sokakta kalmasına asla müsaade edemeyiz.

10 bin TL deprem desteği verilecek! Depremzedelere 10 bin TL deprem yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

DEPREMZEDELERE 10 BİN TL DEPREM DESTEĞİ VERİLECEK!

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 10 bin TL deprem destek ödemesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

Ancak depremzedelere verilecek olan hane başına 10 bin TL nakit desteği ile ilgili detaylar henüz netleşmedi. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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