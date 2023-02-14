Haberler Yaşam 10 bin TL deprem desteği verilecek! Depremzedelere 10 bin TL deprem yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

Giriş Tarihi: 14.02.2023 17:04 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 17:04

Asrın felaketi olarak değerlendirilen Kahramanmaraş depremi sonrası afet bölgesine giden Başkan Erdoğan depremzedelere 10 bin TL deprem desteği verileceğini açıklamıştı. 10 ilde arama kurtarma çalışmaları devam ederken farklı illere giden ya da çadır kentlere yerleşen depremzedeler e-devlet 10 bin TL deprem yardımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Kira desteği de alacak afet bölgesi halkı için yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Peki, 10 bin TL deprem yardımı kimlere verilecek, ne zaman, nasıl alınır? İşte, detaylar…