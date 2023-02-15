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Haberler Yaşam 10 bin TL deprem desteği ödemesi başvuru tarihleri ve şartları: Depremzedelere 10 bin TL deprem yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 15.02.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 09:07

10 bin TL deprem desteği ödemesi başvuru tarihleri ve şartları: Depremzedelere 10 bin TL deprem yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

10 bin TL deprem yardımı ödemeleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 10 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi gündemiyle toplandı. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturulamaz hale gelen konutlar için hane başına 15 bin TL taşınma ve 5 bin TL ile 2 bin TL kira yardımı yapılacağının altını çizerek hane başına 10 bin TL destek yardımı verileceğini bildirdi. Açıklamaların ardından asrın felaketinden etkilenen vatandaşlar, 10 bin TL deprem yardımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Depremzedeler için 10 bin TL deprem desteği kimlere verilecek, ne zaman, nasıl alınır? İşte, konu ile ilgili tüm detaylar…

10 bin TL deprem desteği ödemesi başvuru tarihleri ve şartları: Depremzedelere 10 bin TL deprem yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

10 bin TL deprem desteği ödemeleri ne zaman yapılacak sorusu Kabine Toplantısı'nın ardından gündemdeki yerini aldı. Kahramanmaraş depremi felaketinin ele alındığı Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonraki süreçte atılacak adımları duyurdu. Depremzedelere taşınma ve kira desteği sağlayacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hane başına 10 bin TL destek yardımı yapılacağının altını çizdi. Ödemelerin yapılacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama gelmezken 10 bin TL deprem yardımı başvurusu e devlet üzerinden sorgulanmaya başladı. Peki, 10 bin TL deprem yardımı kimlere verilecek, ne zaman, nasıl alınır? İşte, devlet desteği hakkında merak edilenler…

10 bin TL deprem desteği ödemesi başvuru tarihleri ve şartları: Depremzedelere 10 bin TL deprem yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

ASRIN FELAKETİ SONRASI TÜRKİYE TEK YÜREK!

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde birçok ilde hissedilen deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

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10 bin TL deprem desteği ödemesi başvuru tarihleri ve şartları: Depremzedelere 10 bin TL deprem yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

10 BİN TL DEVLET DESTEĞİ VERİLECEK!

Deprem bölgesi olan illerde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya ziyaretinde yaptığı açıklamada depremzede vatandaşlara yapılacak yardımlarla ilgili bilgi vermişti.

AFAD ödeneğinden vatandaşlara 15 bin TL taşınma yardımı, 5 bin TL ve 2 bin TL kira yardımı yapılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca hane başına 10 bin TL destek yardımı verileceğini açıklamıştı.

10 bin TL deprem desteği ödemesi başvuru tarihleri ve şartları: Depremzedelere 10 bin TL deprem yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

10 BİN TL DESTEK YARDIMI KİMLERE, NE ZAMAN VERİLECEK?

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında düzenlendi.

Ana gündem maddesi deprem felaketi olan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere yapılacak yardım ödemeleri ile ilgili bilgi verdi.

10 bin TL deprem desteği ödemesi başvuru tarihleri ve şartları: Depremzedelere 10 bin TL deprem yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bu süreçte hiçbir vatandaşımızı maddi-manevi açıdan sahipsiz bırakmayacak, yardım ve barınma çalışmalarının düzenli bir şekilde sürmesini sağlayacağız.

Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımdan istirhamım; şehirlerine, ilçelerine, mahallelerine, evlerine, işlerine velhasıl tüm unsurlarıyla hayatlarına sahip çıkmalarıdır. Yılgınlığa, bezginliğe asla kapılmadan beraberce bu felaketin acısını dindirecek, yarasını saracak kayıplarını telafi edeceğiz.

İlk etapta oturulamaz hale gelen hane başına 15 bin TL taşınma ve 2 bin TL ile 5 bin TL kira yardımı, ayrıca yine hane başına 10 bin TL destek yardımı yapacağımızı zaten açıklamıştım.

Ailelere deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçlarıyla götüren vatandaşlarımızın yakıt masraflarını karşılıyoruz. Ayrıca depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin TL nakdi yardımda bulunuyoruz"

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