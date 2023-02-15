10 bin TL deprem desteği ödemesi başvuru tarihleri ve şartları: Depremzedelere 10 bin TL deprem yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

10 bin TL deprem yardımı ödemeleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 10 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi gündemiyle toplandı. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturulamaz hale gelen konutlar için hane başına 15 bin TL taşınma ve 5 bin TL ile 2 bin TL kira yardımı yapılacağının altını çizerek hane başına 10 bin TL destek yardımı verileceğini bildirdi. Açıklamaların ardından asrın felaketinden etkilenen vatandaşlar, 10 bin TL deprem yardımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Depremzedeler için 10 bin TL deprem desteği kimlere verilecek, ne zaman, nasıl alınır? İşte, konu ile ilgili tüm detaylar…