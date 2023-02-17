Haberler Yaşam 10 bin TL deprem yardımı desteği yattı mı, ne zaman ve kimlere yatacak? e-Devlet 10 bin TL deprem yardımı desteği başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

Giriş Tarihi: 17.02.2023 18:14 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 18:14

10 bin TL deprem yardımı desteği yattı mı, ne zaman ve kimlere yatacak? e-Devlet 10 bin TL deprem yardımı desteği başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

Depremzedelere verilecek 10 bin TL deprem yardımı ödemeleri bir süredir bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu ödemelerin hesaplara yatmaya başladığı bildirildi. Bu kapsamda binlerce vatandaş "10 bin TL deprem yardımı yattı mı, ne zaman yatacak, e-Devlet başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?" sorularına yanıt arıyor. Öte yandan AFAD tarafından yapılan açıklamada hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak yardımların yatacağı bildirildi. Peki, 10 bin TL deprem yardımı desteği yattı mı, ne zaman yatacak, e-Devlet başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek? İşte tüm bu soruların yanıtı…