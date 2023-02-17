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Haberler Yaşam 10 bin TL deprem yardımı desteği yattı mı, ne zaman ve kimlere yatacak? e-Devlet 10 bin TL deprem yardımı desteği başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 17.02.2023 18:14 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 18:14

10 bin TL deprem yardımı desteği yattı mı, ne zaman ve kimlere yatacak? e-Devlet 10 bin TL deprem yardımı desteği başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

Depremzedelere verilecek 10 bin TL deprem yardımı ödemeleri bir süredir bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu ödemelerin hesaplara yatmaya başladığı bildirildi. Bu kapsamda binlerce vatandaş "10 bin TL deprem yardımı yattı mı, ne zaman yatacak, e-Devlet başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?" sorularına yanıt arıyor. Öte yandan AFAD tarafından yapılan açıklamada hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak yardımların yatacağı bildirildi. Peki, 10 bin TL deprem yardımı desteği yattı mı, ne zaman yatacak, e-Devlet başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek? İşte tüm bu soruların yanıtı…

10 bin TL deprem yardımı desteği yattı mı, ne zaman ve kimlere yatacak? e-Devlet 10 bin TL deprem yardımı desteği başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

10 bin TL deprem yardımı desteği ödemeleri başladı. E-Devlet üzerinden başvuru şartının aranmadığı AFAD tarafından ifade edilirken, hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak yardımların yatacağı bildirildi. Öte yandan "10 bin TL deprem yardımı desteği yattı mı, ne zaman yatacak, e-Devlet başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 10 bin TL deprem yardımı ödeme sorgulama ekranı ve detaylar.

10 bin TL deprem yardımı desteği yattı mı, ne zaman ve kimlere yatacak? e-Devlet 10 bin TL deprem yardımı desteği başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

DEPREM DESTEĞİ YATMAYA BAŞLADI

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik 10 bin TL deprem yardımı hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalar şöyle:

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10 bin TL deprem yardımı desteği yattı mı, ne zaman ve kimlere yatacak? e-Devlet 10 bin TL deprem yardımı desteği başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

"10 bin TL'lik yardımlar afetzedelerin hesabına yatırılmaya başlandı. Tespit edildikçe de hesaplara yatırılmaya devam ediliyor. Direkt hesaba, hesabı olmayanlara nüfus cüzdanı üzerinden açılarak aktarılıyor. Hiçbir vatandaşımız sahipsiz bırakılmayacak."

10 bin TL deprem yardımı desteği yattı mı, ne zaman ve kimlere yatacak? e-Devlet 10 bin TL deprem yardımı desteği başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

10 BİN TL DEVLET DESTEĞİ VERİLECEK!

Deprem bölgesi olan illerde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya ziyaretinde yaptığı açıklamada depremzede vatandaşlara yapılacak yardımlarla ilgili bilgi vermişti.

AFAD ödeneğinden vatandaşlara 15 bin TL taşınma yardımı, 5 bin TL ve 2 bin TL kira yardımı yapılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca hane başına 10 bin TL destek yardımı verileceğini açıklamıştı.

10 bin TL deprem yardımı desteği yattı mı, ne zaman ve kimlere yatacak? e-Devlet 10 bin TL deprem yardımı desteği başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

E DEVLET BAŞVURU ŞARTI BULUNMUYOR

AFAD tarafından yapılan açıklamada hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak yardımların yatacağı bildirildi.

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