"En Uzun Börek Yeme Yarışması"nı düzenlemeye başladıklarını belirten Acar, "Dünyanın birçok yerinde çeşitli festivaller düzenleniyor. Biz de ülkemizde milli yiyeceklerimize sahip çıkmak için böyle bir yarışma düzenledik. İleriki yıllarda da Bursa'da 'Balkan Börek Festivali' düzenleyerek Bursa'nın adını dünyaya duyurmak istiyoruz." diye konuştu.