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10 dakikada 10 metre uzunluğunda kol böreği yedi

Bir börek imalat firmasının 'nın Osmangazi ilçesinde düzenlediği "5. Geleneksel " kapsamındaki etkinlikte 40 yarışmacı, 360 metre uzunluğundaki böreği 10 dakikada tüketmeye çalıştı.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 16.03.2019 20:07 Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 20:09
10 dakikada 10 metre uzunluğunda kol böreği yedi
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10 dakikada 10 metre uzunluğunda kol böreği yedi

Börek imalatı firmasının sahibi Hasan Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce 2 bin 23 metrelik börek yaptıklarını aktardı.

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10 dakikada 10 metre uzunluğunda kol böreği yedi

"En "nı düzenlemeye başladıklarını belirten Acar, "Dünyanın birçok yerinde çeşitli festivaller düzenleniyor. Biz de ülkemizde milli yiyeceklerimize sahip çıkmak için böyle bir yarışma düzenledik. İleriki yıllarda da 'da 'Balkan ' düzenleyerek Bursa'nın adını dünyaya duyurmak istiyoruz." diye konuştu.

10 dakikada 10 metre uzunluğunda kol böreği yedi

Festival için yaklaşık 400 kilogram börek yaptıklarını anlatan Acar, "Yaptığımız börekleri vatandaşlara dağıtacağız. Bu yarışmayı inşallah her sene yapacağız." ifadesini kullandı.

10 dakikada 10 metre uzunluğunda kol böreği yedi

Yarışmada, birinciye bin 500 yüz lira değerinde hediye çeki ve 2 çeyrek altın, ikinciye 750 lira değerinde hediye çeki, üçüncüye ise 500 lira değerinde hediye çeki verildi.

10 dakikada 10 metre uzunluğunda kol böreği yedi

Yarışmacılardan Orhan Zeydan'ın 10 metre uzunluğunda kol böreği yiyerek birinciliği elde ettiği yarışmada, Gökhan Taşçı 8,40 metre ile ikinci, Uğur Zorlu da 6,40 metre ile üçüncü oldu.

10 dakikada 10 metre uzunluğunda kol böreği yedi
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