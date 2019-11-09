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10 Kasım’a özel en güzel Atatürk fotoğrafları albümü! Atatürk’ün bilinmeyen fotoğrafları

10 Kasım’a özel en güzel Atatürk fotoğrafları albümü! Atatürk’ün bilinmeyen fotoğrafları

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kendisinden sonra yaşayan nesile örnek olmayı başarmış, eşsiz bir liderdir. Yalnızca ülkemizde değil, tüm dünya kuşaklarına örnek bir devlet adamı olan ülkemizin kurucusu Atatürk'ün ölüm yıl dönümüne özel, bilinmeyen ve baktıkça içimizdeki Atatürk özlemini daha da kabartan fotoğraflardan hazırladığımız Atatürk fotoğrafları albümü…