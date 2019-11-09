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  • 10 Kasım’a özel en güzel Atatürk fotoğrafları albümü! Atatürk’ün bilinmeyen fotoğrafları

10 Kasım’a özel en güzel Atatürk fotoğrafları albümü! Atatürk’ün bilinmeyen fotoğrafları

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kendisinden sonra yaşayan nesile örnek olmayı başarmış, eşsiz bir liderdir. Yalnızca ülkemizde değil, tüm dünya kuşaklarına örnek bir devlet adamı olan ülkemizin kurucusu Atatürk'ün ölüm yıl dönümüne özel, bilinmeyen ve baktıkça içimizdeki Atatürk özlemini daha da kabartan fotoğraflardan hazırladığımız Atatürk fotoğrafları albümü…

Giriş Tarihi: 09.11.2019 17:10 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019 17:14
10 Kasım’a özel en güzel Atatürk fotoğrafları albümü! Atatürk’ün bilinmeyen fotoğrafları

Atatürk'ün en güzel fotoğraflarından derlediğimiz bu fotoğraf albümüne bakarken, atamızı saygı ve minnetle anacaksınız. Atamızın ebediyete intikalinin 81. yıl dönümüne hazırladığımız bu fotoğraf albümünde, Atatürk'ün bilinmeyen çocukluk, gençlik, okul dönemi fotoğrafları yer alıyor. İşte en güzel Atatürk resimleri…
Atamızı saygı, sevgi, rahmet ve özlemle anıyoruz…

10 Kasım’a özel en güzel Atatürk fotoğrafları albümü! Atatürk’ün bilinmeyen fotoğrafları
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10 Kasım’a özel en güzel Atatürk fotoğrafları albümü! Atatürk’ün bilinmeyen fotoğrafları
10 Kasım’a özel en güzel Atatürk fotoğrafları albümü! Atatürk’ün bilinmeyen fotoğrafları
10 Kasım’a özel en güzel Atatürk fotoğrafları albümü! Atatürk’ün bilinmeyen fotoğrafları
10 Kasım’a özel en güzel Atatürk fotoğrafları albümü! Atatürk’ün bilinmeyen fotoğrafları
10 Kasım’a özel en güzel Atatürk fotoğrafları albümü! Atatürk’ün bilinmeyen fotoğrafları
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