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10. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AÇIKLAMALARI: Ceza indirimi, genel af... 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?
Giriş Tarihi: 02.05.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
09:33
10. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AÇIKLAMALARI: Ceza indirimi, genel af... 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?
10. Yargı Paketi son dakika haberleri arasında takip ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yeni yargı paketine ilişkin yaptığı yeni açıklamada taslağın tamamlandığını ve milletvekillerinin takdirine sunulduğunu belirtti. Bu gelişmenin ardından mahkum ve mahkum yakınları "genel af çıkacak mı, Meclis'in gündeminde af var mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, ceza indirimi ve genel af var mı? İşte, detaylar.