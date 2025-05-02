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Haberler Yaşam 10. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AÇIKLAMALARI: Ceza indirimi, genel af... 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?
Giriş Tarihi: 02.05.2025 09:30 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 09:33

10. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AÇIKLAMALARI: Ceza indirimi, genel af... 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

10. Yargı Paketi son dakika haberleri arasında takip ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yeni yargı paketine ilişkin yaptığı yeni açıklamada taslağın tamamlandığını ve milletvekillerinin takdirine sunulduğunu belirtti. Bu gelişmenin ardından mahkum ve mahkum yakınları "genel af çıkacak mı, Meclis'in gündeminde af var mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, ceza indirimi ve genel af var mı? İşte, detaylar.

10. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AÇIKLAMALARI: Ceza indirimi, genel af... 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

10. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği mahkum ve mahkum yakınları başta olmak üzere milyonarca vatandaş tarafından ilgiyle takip ediliyor. 40 maddelik ceza adaleti sisteminin artırılmasına yönelik taslakta soruşturma kovuşturma ve infaz aşamalarının daha etkin olması için önemli huşuları içerecek taslağın hazır olduğu açıklaması Bakan Tunç'tan geldi. Yaklaşık 40 maddeyi içeren yeni paket ile cezasızlık algısının ortadan kaldırılması hedefleniyor. Peki, 10. Yargı Paketi son durum nedir, ne zaman çıkacak, ceza indirimi ve genel af gündeminde var mı? İşte, detaylar.

10. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AÇIKLAMALARI: Ceza indirimi, genel af... 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

10. YARGI PAKETİ SON DURUM

10. Yargı Paketi'ne ilişkin konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza adalet sisteminin etkinliğini artırılması amacıyla hazırlanan 10. Yargı Paketi kanun teklifi taslağının tamamlandığını ve milletvekillerinin takdirine sunulduğunu belirtti.

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10. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AÇIKLAMALARI: Ceza indirimi, genel af... 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 40 maddelik ceza adaleti sisteminin etkinliğin artırılmasına yönelik taslakta soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasıyla ilgili olarak 3 aşamadan oluşan ceza adalet sisteminin her bir aşamasının daha etkin olması ve özellikle vatandaşlarımızın yargıya güvenini, adalete güvenini daha da yukarıya çıkaracak, toplumun suçtan ve suçludan korunması noktasında toplumsal barış ve huzurun sağlanması noktasında önemli hususları ihtiva edecek hükümler içeren taslağımızı milletvekillerimizin takdirine arz ettik. Önümüzdeki günler içerisinde inşallah mecliste görüşmeleri başlayacak."

10. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AÇIKLAMALARI: Ceza indirimi, genel af... 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

GENEL AF ÇIKACAK MI?
Geçtiğimiz günlerde ise pakette özellikle trafik suçlarında toplumda rahatsızlık oluşturan, yol kesme ve kutlama günlerinde silah kullanılması gibi konuların yer alacağını anlatan Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle kamuoyunda af olarak değerlendirilen husus, bir kere yanlış bir anlaşılma. Burada herhangi bir af söz konusu değil. Böyle bir gündemimiz de söz konusu değil. Burada özellikle Ceza İnfaz Kanunu'nda yapılacak düzenlemeler, cezaevlerindeki şartlarla ilgili yine hasta hükümlülerin şartları, onların alternatif infaz usullerinden yararlanabilmeleri, belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili. Yine bazı suçlar hariç tutulmak kaydıyla ve kapsamı itibarıyla bunlar tabii ki milletvekillerimizin takdirlerinde olan hususlar. Özellikle 55 bin kişinin affedileceği şeklindeki değerlendirme bir kere doğru değil."

10. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AÇIKLAMALARI: Ceza indirimi, genel af... 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

10. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ
Yaklaşık 40 maddelik yeni yargı paketi taslağı ile cezasızlık algısının ortadan kaldırılması ve ceza adalet sisteminin etkinliğini artırılması hedefleniyor. Pakette soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamalarına dair başlıklar yer alacak.

2020 yılında hayata geçirilen kovid-19 düzenlemesi ile cezaevlerindeki yoğunluğun önüne geçilmek istenmişti. Bu çalışmayla 31 Temmuz 2023 öncesi cezaevine girenler 5 yıl denetimli serbestlikle tahliye edilmişlerdi. Fakat 31 Temmuz 2023 itibarıyla yargılaması süren, karar kesinleşmediği için cezaevinde olmayanlar düzenlemeden faydalanamamıştı. Yeni düzenlemeyle "eşitliğin sağlanması" hedefiyle 31 Temmuz 2023 ve sonrası için de çalışmaların yapılması planlanıyor.