Haberler Yaşam 100 bin TL deprem yardımı ödemeleri başladı mı, ne zaman yapılacak? 100 bin nakdi destek kimlere verilecek, başvuru şartları neler?

Giriş Tarihi: 16.02.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 11:56

100 bin TL deprem yardımı ödemeleri başladı mı, ne zaman yapılacak? 100 bin nakdi destek kimlere verilecek, başvuru şartları neler?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası depremzedelere destek yapılmaya devam ediliyor. 10 bin, 15 bin TL'den sonra 100 bin TL deprem yardımı yapılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı Kararları içerisinde açıklandı. Bu noktada vatandaşlar, "100 bin TL deprem yardımı ödemeleri ne zaman, kimlere verilecek?" sorusuna yanıt arıyor. Depremzedelerin yaralarını sarmak amacıyla birçok farklı yardım sağlanmaya devam ediyor. İşte 100 bin TL deprem yardımı hakkında detaylar