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Haberler Yaşam 100 bin TL deprem yardımı ödemeleri başladı mı, ne zaman yapılacak? 100 bin nakdi destek kimlere verilecek, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 16.02.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 11:56

100 bin TL deprem yardımı ödemeleri başladı mı, ne zaman yapılacak? 100 bin nakdi destek kimlere verilecek, başvuru şartları neler?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası depremzedelere destek yapılmaya devam ediliyor. 10 bin, 15 bin TL'den sonra 100 bin TL deprem yardımı yapılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı Kararları içerisinde açıklandı. Bu noktada vatandaşlar, "100 bin TL deprem yardımı ödemeleri ne zaman, kimlere verilecek?" sorusuna yanıt arıyor. Depremzedelerin yaralarını sarmak amacıyla birçok farklı yardım sağlanmaya devam ediyor. İşte 100 bin TL deprem yardımı hakkında detaylar

100 bin TL deprem yardımı ödemeleri başladı mı, ne zaman yapılacak? 100 bin nakdi destek kimlere verilecek, başvuru şartları neler?

100 bin TL deprem yardımı şartları ve ödeme tarihleri hakkında araştırmalar sürüyor. Afet bölgesi ilan edilen yerdeki vatandaşlara verilecek olan nakdi destek ile afetzedelerin yaraları sarılmaya çalışılacak. Peki, 100 bin TL deprem yardımı ödemeleri ne zaman yapılacak, kimlere verilecek, başvurusu nasıl yapılır?

100 bin TL deprem yardımı ödemeleri başladı mı, ne zaman yapılacak? 100 bin nakdi destek kimlere verilecek, başvuru şartları neler?

YAKININI KAYBEDEN DEPREMZEDELERE 100 BİN TL NAKDİ DESTEK!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını ulusa sesleniş konuşmasıyla duyurdu. Toplantıda depremden zarar gören şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için yapılması gereken planlamalar ele alınırken depremzedelere yapılacak nakdi yardımlar da netleşti.

İşte 100 bin TL desteği ile ilgili o açıklama;

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100 bin TL deprem yardımı ödemeleri başladı mı, ne zaman yapılacak? 100 bin nakdi destek kimlere verilecek, başvuru şartları neler?

HAYATINI KAYBEDENLERİN YAKINLARINA 100 BİN LİRA NAKDİ YARDIM

"Bölgedeki işletmelere yönelik ilave kredi garanti fonu kefaletli kaynaklar hazırlanmıştır. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre vatandaşlarımıza ilave destekler yapacağız. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz."

(Henüz bu ödemenin detayları belli değil gelişmeler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.)

100 bin TL deprem yardımı ödemeleri başladı mı, ne zaman yapılacak? 100 bin nakdi destek kimlere verilecek, başvuru şartları neler?

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelere kira yardımı yapılacağını açıklamıştı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada " "Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı yapacağız. "Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı yapacağız"

100 bin TL deprem yardımı ödemeleri başladı mı, ne zaman yapılacak? 100 bin nakdi destek kimlere verilecek, başvuru şartları neler?

Çalışmalar için 100 milyar liralık kaynak ayırdık. Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı yapacağız. Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından inşa çalışmalarına başlayacağız. ifadeleri almıştı.

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