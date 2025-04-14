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Haberler Yaşam 100 milyon TL’lik Stonex dolandırıcılığı! Kendisini Beyza diye tanıttı: Duyanlar şaştı kaldı!
Giriş Tarihi: 14.04.2025 09:27 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 09:27

100 milyon TL’lik Stonex dolandırıcılığı! Kendisini Beyza diye tanıttı: Duyanlar şaştı kaldı!

Aydın Çine'de Ramazan Bayramı öncesi büyük bir dolandırıcılık olayı yaşandı. İlçede Stonex adlı uygulama üzerinden kurulan saadet zincirine 490 kişi 100 milyon lira kaptırdı. Mağdurlardan Mustafa Bozdağ, kendisini Beyza diye tanıtan kadın ile yaptığı konuşmaları anlattı…

100 milyon TL’lik Stonex dolandırıcılığı! Kendisini Beyza diye tanıttı: Duyanlar şaştı kaldı!

İnanılmaz olay Aydın Çine'de meydana geldi... Ramazan Bayramı öncesi gerçekleşen dolandırıcılık olayı yüzlerce vatandaşı mağdur etti. Yeni Asır'ın haberine göre; İlçede Stonex adlı uygulama üzerinden kurulan saadet zincirine 490 kişi 100 milyon lira kaptırdı.

100 milyon TL’lik Stonex dolandırıcılığı! Kendisini Beyza diye tanıttı: Duyanlar şaştı kaldı!

Dolandırıcılık yöntemi şu şekilde işledi: Stonex isimli uygulama içinde gruplar oluşturuldu ve yatırım fırsatları anlatıldı. Örneğin, 500 TL yatıran biri pamuk alabiliyor, 5 gün içinde günlük kazanç elde ediyordu.

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100 milyon TL’lik Stonex dolandırıcılığı! Kendisini Beyza diye tanıttı: Duyanlar şaştı kaldı!

'SOSYAL MEDYADA TANIŞTIM'
Sistemin uzun vadeli kazanç garantisi verdiği izlenimi yaratıldı. İlk etapta sorun yaşanmadan çalışan sistem, bir süre sonra büyük bir vurguna dönüştü.

100 milyon TL’lik Stonex dolandırıcılığı! Kendisini Beyza diye tanıttı: Duyanlar şaştı kaldı!

Mağdurlar arasında yer alan Mustafa Bozdağ, dolandırıcılığın sosyal medya aracılığıyla tanıştığı ve güven duyduğu bir kişi sayesinde başladığını belirtti.

100 milyon TL’lik Stonex dolandırıcılığı! Kendisini Beyza diye tanıttı: Duyanlar şaştı kaldı!

İlçedeki çok sayıda kişinin mağdur olmasına yol açan saadet zincirinin başlangıcı olduğu için üzgün olduğunu belirten Bozdağ, "Kendisini Beyza Soylu ismiyle tanıtan bir kadınla sosyal medya üzerinden konuşmaya başladık.