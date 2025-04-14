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100 milyon TL’lik Stonex dolandırıcılığı! Kendisini Beyza diye tanıttı: Duyanlar şaştı kaldı!
Giriş Tarihi: 14.04.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
09:27
100 milyon TL’lik Stonex dolandırıcılığı! Kendisini Beyza diye tanıttı: Duyanlar şaştı kaldı!
Aydın Çine'de Ramazan Bayramı öncesi büyük bir dolandırıcılık olayı yaşandı. İlçede Stonex adlı uygulama üzerinden kurulan saadet zincirine 490 kişi 100 milyon lira kaptırdı. Mağdurlardan Mustafa Bozdağ, kendisini Beyza diye tanıtan kadın ile yaptığı konuşmaları anlattı…