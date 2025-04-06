100 milyonluk babalık davasını Yargıtay onadı! ‘Benimle hiç ilgilenmedin’ dedi, gerçek babasını öğrendi

Reşit Gezer de, 'Ben senin baban değilim, asıl baban Ziya Demirense' dedi. Büyük bir yıkım ve ağır bir şok yaşayan Mert Oykan, babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukatı Varol Turbay aracılığıyla Balıkesir 1. Aile Mahkemesi'nde açtığı babalık davasını kazandı.