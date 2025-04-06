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Haberler Yaşam 100 milyonluk babalık davasını Yargıtay onadı! ‘Benimle hiç ilgilenmedin’ dedi, gerçek babasını öğrendi
Giriş Tarihi: 06.04.2025 06:55 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 06:55

100 milyonluk babalık davasını Yargıtay onadı! ‘Benimle hiç ilgilenmedin’ dedi, gerçek babasını öğrendi

Balıkesir'de yaşayan Türkçe öğretmeni Ramazan Mert Oykan'ın (42) 100 milyonluk babalık davasında yeni gelişme yaşandı. Oykan 20 yaşında iken gerçek babası olarak bildiği Reşit Gezer'e "Ne biçim babasın. Benimle hiç ilgilenmedin" dedi. Reşit Gezer ise "Ben senin baban değilim, asıl baban Semiha Yankı'nın orkestrasında piyanistlik yapan Ziya Demirense" yanıtını verdi. Bu sözler üzerine Oykan'ın açtığı babalık davası, lehine sonuçlanmıştı. Yerel mahkemenin kararı, Yargıtay tarafından da onanınca Oykan, Demirense'nin 3'üncü çocuğu olarak nüfusuna geçti. Oykan 100 milyonluk servete de ortak oldu. Ayrıca Oykan'ın 'babalığın benimsenmemesi' nedeniyle açtığı 1 milyon 550 bin liralık rekor tazminat davası da sürüyor.

Ceyhan TORLAK
100 milyonluk babalık davasını Yargıtay onadı! ‘Benimle hiç ilgilenmedin’ dedi, gerçek babasını öğrendi

Balıkesir'de yaşayan Türkçe öğretmeni Fatma Nejlihan Oykan, 1983 yılında henüz 25 yaşındayken evlilik dışı birlikteliğinden ünlü sanatçı Semiha Yankı'nın orkestrasından görev yapan piyanist Ziya Demirense'den bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Nejlihan oğluna Ramazan Mert ismini verdi. Mert annesinin nüfusuna kaydedildi ve Oykan soyadını aldı.

100 milyonluk babalık davasını Yargıtay onadı! ‘Benimle hiç ilgilenmedin’ dedi, gerçek babasını öğrendi

Fatma Nejlihan ilerleyen günlerde Reşit Gezer ile evlendi. Nejlihan, Reşit Gezer'den Hayriye adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Nejlihan 1990'da Ece isimli kızını dünyaya getirdikten günler sonra 32 yaşında hayata gözlerini yumdu. Nejlihan'ın ani ölümü 35 sene önce gazetelerde haber oldu.

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100 milyonluk babalık davasını Yargıtay onadı! ‘Benimle hiç ilgilenmedin’ dedi, gerçek babasını öğrendi

ÖNCE ANNE SONRA ANNEANNE VE DAYISI ÖLDÜ

Ramazan Mert Oykan'a annesi vefat edince anneannesi Müşerref Yılmaz bakmaya başladı. Anneanne Müşerref Yılmaz kızı Nejlihan'ın vefatından 10 ay sonra öldü. Bunun üzerine Mert Oykan'a dayısı Beytullah Oykan bakmaya başladı. Dayı Beytullah Oykan ise Mert Oykan 20 yaşındayken yaşamını yitirdi.

100 milyonluk babalık davasını Yargıtay onadı! ‘Benimle hiç ilgilenmedin’ dedi, gerçek babasını öğrendi

Annesi, anneannesi ve dayısı tarafından bakılıp büyütülen Mert Oykan, yıllarca gerçek babası olarak bildiği Reşit Gezer'e serzenişte bulundu. Mert Oykan, 'Ne biçim babasın. Benimle hiç ilgilenmedin' dedi.

100 milyonluk babalık davasını Yargıtay onadı! ‘Benimle hiç ilgilenmedin’ dedi, gerçek babasını öğrendi

Reşit Gezer de, 'Ben senin baban değilim, asıl baban Ziya Demirense' dedi. Büyük bir yıkım ve ağır bir şok yaşayan Mert Oykan, babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukatı Varol Turbay aracılığıyla Balıkesir 1. Aile Mahkemesi'nde açtığı babalık davasını kazandı.