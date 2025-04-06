Haberler
Yaşam
100 milyonluk babalık davasını Yargıtay onadı! ‘Benimle hiç ilgilenmedin’ dedi, gerçek babasını öğrendi
Giriş Tarihi: 06.04.2025 06:55
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
06:55
100 milyonluk babalık davasını Yargıtay onadı! ‘Benimle hiç ilgilenmedin’ dedi, gerçek babasını öğrendi
Balıkesir'de yaşayan Türkçe öğretmeni Ramazan Mert Oykan'ın (42) 100 milyonluk babalık davasında yeni gelişme yaşandı. Oykan 20 yaşında iken gerçek babası olarak bildiği Reşit Gezer'e "Ne biçim babasın. Benimle hiç ilgilenmedin" dedi. Reşit Gezer ise "Ben senin baban değilim, asıl baban Semiha Yankı'nın orkestrasında piyanistlik yapan Ziya Demirense" yanıtını verdi. Bu sözler üzerine Oykan'ın açtığı babalık davası, lehine sonuçlanmıştı. Yerel mahkemenin kararı, Yargıtay tarafından da onanınca Oykan, Demirense'nin 3'üncü çocuğu olarak nüfusuna geçti. Oykan 100 milyonluk servete de ortak oldu. Ayrıca Oykan'ın 'babalığın benimsenmemesi' nedeniyle açtığı 1 milyon 550 bin liralık rekor tazminat davası da sürüyor.