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Haberler Yaşam 1000 TL Pandemi yardım parası 2. kez alınabilir mi? Daha önce pandemi yardımı alanlar bir daha alabilir mi?
Giriş Tarihi: 03.05.2021 13:29 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 17:15

1000 TL Pandemi yardım parası 2. kez alınabilir mi? bir daha alabilir mi?

1000 TL sosyal yardım başvuruları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını sebebiyle daha önce birinci ve ikinci faz başvurularını tamamlamış olanlar gözleri 3 faz pandemi destek sonuçlarına çevirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihtiyaç sahibi ailelere verilen 1000 liralık nakdi yardımın 1100 TL çıkartıldığını açıklamıştı. Daha önceden destek başvurusundan yararlananlar yeniden sosyal yardım desteğini alıp alamayacağını sorguluyor. Peki bir daha alabilir mi? 1000 TL yardım alanlar tekrar alabilecek mi?

1000 TL Pandemi yardım parası 2. kez alınabilir mi? Daha önce pandemi yardımı alanlar bir daha alabilir mi?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen pandemi yardımı devam ediyor. Daha önceden pandemi destek yardımı alanlar ise yeniden bu yardımdan yararlanıp yararlanamayacağını sorguluyor. İlk 2 sosyal destek kampanyasından faydalananlar, üçüncü destek paketinden faydalanabilecek mi merak ediyor. bir daha alabilir mi? 1000 TL yardım alanlar tekrar alabilecek mi?

1000 TL Pandemi yardım parası 2. kez alınabilir mi? Daha önce pandemi yardımı alanlar bir daha alabilir mi?

DAHA ÖNCE PANDEMİ YARDIMI ALANLAR BİR DAHA ALABİLİR Mİ?

1000 TL sosyal pandemi destek parası ile ilgili sorgulamalar son günlerde epey merak ediliyor. 3. Faz ile devam eden 1000 TL sosyal yardım başvurusu, E-Devlet üzerinden gerçekleşmeye devam ederken daha önceden pandemi yardımı ile ilgili detaylar şöyle;

1100 TL YARDIM KİMLERE VERİLECEK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Hane başı 1100 TL yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz."

Aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacağını bildiren Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebileceğini anımsattı.

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1000 TL Pandemi yardım parası 2. kez alınabilir mi? Daha önce pandemi yardımı alanlar bir daha alabilir mi?

SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

KİMLER SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU YAPABİLİR?

5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar yararlanamayacak.

1000 TL Pandemi yardım parası 2. kez alınabilir mi? Daha önce pandemi yardımı alanlar bir daha alabilir mi?
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