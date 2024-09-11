Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 11.09.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 11:54

11 Eylül'de ne oldu, ne günü? 11 Eylül İkiz Kuleler saldırısı ne zaman, kaç yılında yapıldı, kaç kişi öldü?

ABD tarihinde bir dönüm noktası olarak görülen 11 Eylül saldırıları yıl dönümünde yeniden gündemde. İkiz Kuleler Saldırısı olarak da geçen bu olayda New York'taki gökdelenlere yolcu uçakları ile yapılan saldırı kast ediliyor. Dünya Ticaret Merkezi'ne ait binalara gerçekleşen saldırı sonrası Amerika Birleşik Devletleri bugün hala etkileri süren bir olayı tarihine yazdırdı. 11 Eylül'de ne oldu, neler yaşandı gibi sorular en çok araştırılanlar arasında. Peki; 11 Eylül saldırıları nedir, ne zaman ve nasıl yapıldı, kaç kişi öldü? İşte, detaylar...

11 Eylül’de ne oldu, ne günü? 11 Eylül İkiz Kuleler saldırısı ne zaman, kaç yılında yapıldı, kaç kişi öldü?

23 yıl sonra travmatik etkilerinin sürdüğü olayda saldırıyı gerçekleştirenler tam 4 yolcu uçağını kaçırıp hedefe kilitlendi. ABD tarihinin yaşadığı en büyük olaylar arasında gösterilen 11 Eylül saldırıları ne zaman, kaç yılında, nasıl yapıldı ve kaç kişi öldü gibi sorularla araştırılıyor. Bir intihar saldırısı olan İkiz Kuleler bugün hala cevaplanmayan pek çok soru ile anılıyor. Peki; 11 Eylül'de ne oldu, olay nasıl gerçekleşti?

11 Eylül’de ne oldu, ne günü? 11 Eylül İkiz Kuleler saldırısı ne zaman, kaç yılında yapıldı, kaç kişi öldü?

11 EYLÜL'DE NE OLDU?

ABD finans sisteminin işlediği yer olarak görülen New York, 11 Eylül 2001 sabahı İkiz Kuleler adıyla anılan Dünya Ticaret Merkezine yönelik saldırıya uyandı.

Saldırganların kaçırdığı 4 yolcu uçağının hedefinde İkiz Kuleler ve Pentagon binası vardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
11 Eylül’de ne oldu, ne günü? 11 Eylül İkiz Kuleler saldırısı ne zaman, kaç yılında yapıldı, kaç kişi öldü?

Yerel saatle 08.46'da İkiz Kuleler'in kuzey yönündeki binasına çarpan ilk uçağın ardından tam 17 dakika sonra diğer uçak güney kulesine saldırısını gerçekleştirdi.

Kaçırılan 3. uçak ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına çarptı.

4. uçak, Pensilvanya eyaleti kırsalında F-16'lar tarafından düşürüldü. 4. uçağın kongre binasını hedeflediği düşününlenler arasında.

11 Eylül’de ne oldu, ne günü? 11 Eylül İkiz Kuleler saldırısı ne zaman, kaç yılında yapıldı, kaç kişi öldü?

11 EYLÜL SALDIRILARINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

11 Eylül saldırıları sonucu uçakları kaçıran 19 saldırgan hariç New York, Washington ve Pensilvanya'da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti.

11 Eylül’de ne oldu, ne günü? 11 Eylül İkiz Kuleler saldırısı ne zaman, kaç yılında yapıldı, kaç kişi öldü?

Ölenlerin yanı sıra saldırı sonrası bölgede çalışanlarda da çeşitli hastalıklar görüldü.

Ekonomik, travmatik ve tarihsel etkileri süren olayda 23. yıl yaşanıyor.

SON DAKİKA