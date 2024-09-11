11 Eylül’de ne oldu, ne günü? 11 Eylül İkiz Kuleler saldırısı ne zaman, kaç yılında yapıldı, kaç kişi öldü?

23 yıl sonra travmatik etkilerinin sürdüğü olayda saldırıyı gerçekleştirenler tam 4 yolcu uçağını kaçırıp hedefe kilitlendi. ABD tarihinin yaşadığı en büyük olaylar arasında gösterilen 11 Eylül saldırıları ne zaman, kaç yılında, nasıl yapıldı ve kaç kişi öldü gibi sorularla araştırılıyor. Bir intihar saldırısı olan İkiz Kuleler bugün hala cevaplanmayan pek çok soru ile anılıyor. Peki; 11 Eylül'de ne oldu, olay nasıl gerçekleşti?