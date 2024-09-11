Giriş Tarihi: 11.09.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
11:54
11 Eylül'de ne oldu, ne günü? 11 Eylül İkiz Kuleler saldırısı ne zaman, kaç yılında yapıldı, kaç kişi öldü?
ABD tarihinde bir dönüm noktası olarak görülen 11 Eylül saldırıları yıl dönümünde yeniden gündemde. İkiz Kuleler Saldırısı olarak da geçen bu olayda New York'taki gökdelenlere yolcu uçakları ile yapılan saldırı kast ediliyor. Dünya Ticaret Merkezi'ne ait binalara gerçekleşen saldırı sonrası Amerika Birleşik Devletleri bugün hala etkileri süren bir olayı tarihine yazdırdı. 11 Eylül'de ne oldu, neler yaşandı gibi sorular en çok araştırılanlar arasında. Peki; 11 Eylül saldırıları nedir, ne zaman ve nasıl yapıldı, kaç kişi öldü? İşte, detaylar...