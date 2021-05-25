110 santim boyundaki İsmail, çocukluk hayaline kavuştu

'EN KISA KALECİ UNVANI İÇİN BAŞVURUDA BULUNDUK'



Kulüp Başkanı Mehmet Emin Erdoğan, Görme Engelliler Federasyonu yetkilileriyle İsmail Kele'nin dünyanın en kısa kalecisi unvanını alması için gerekli yazışmaları yaptıklarını ifade ederek, "Spor aşkı hiçbir zaman engel tanımaz. Küçüklüğünden beri hayali olan kaleciliği bir nebze de olsa burada gerçekleştireceği için kulübümüz ve Diyarbakır için inşallah hayırlı olur. Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmesi için şu anda iletişim halindeyiz. Dünyanın en kısa kalecisi unvanını almak için başvuruda bulunduk" dedi.



