2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı olmak üzere "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" kapsamında 1100 TL nakdi destek verilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, pandemi parası ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Öte yandan pandemi sosyal destek parası ile ilgili Başkan Erdoğan da geçtiğimiz haftalarda önemli açıklamalar yapmıştı. Yardım başvurusundan yararlanmak isteyen vatandaşlar ise "1100 TL sosyal yardım parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimler alabilir?" şeklindeki sorulara yanıt arıyorlar. Bu kapsamda; 1100 TL nakdi yardım başvurusu nasıl yapılır? E Devlet ile sonuç ve başvuru ekranı 2021