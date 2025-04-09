112 ile yapılan konuşma tüyler ürpetti: Annem ölmüş çabuk gelin!

'ANNEM EVDE ÖLMÜŞ'
Sabah uyandığında annesini yerde kanlar içinde gördüğünü söyleyen İ.T.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi görevlisi ile arasında geçen konuşma kayıtlara, şöyle yansıdı:
İ.T: Şey abi daha demin aradım 112'yi aradım olmadı. Annem evde ölmüş. Sabah gördüm kanlar içinde yatıyor yerde.
112: Yaralama var demişsiniz daha önceden. Doğru mudur? Hurma Mahallesi'nde.
İ.T: Evet. Ulaşamadığım için tekrar aradım. Lütfen çabuk gelin. Dişleri falan kırılmış.
112: Hemen ben görüştüreceğim seni. Kapatma olur mu? Hatta kal. Kapatma. Kapatma telefonu.
İ.T: Anne! Anne! Bıçaklanmış.
112: Şu an bağlıyorum seni, kapatma tamam mı?
İ.T: Merhaba, annem gece yaralanmış, bıçaklanmış galiba. Ben şu an sabah kalktığımda gördüm. Lütfen hemen bir ambulans ve polis yollar mısınız?
112: Nefes alıyor mu?
İ.T: Hayır, anlayamıyorum. Almıyor galiba. Düz yatıyor. Ay, Aa şey, ağzını dişlerini kırmışlar.
112: Elini burnuna koy ya da hava geliyor mu?
İ.T: Evet, çok az. Şey kurşun galiba şu an görüyorum da bazı izler var.
112: Tamam sen evde tek başına mısın?
İ.T: Evet halamı çağırdım şimdi abla.