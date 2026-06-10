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12 Haziran Cuma günü okul var mı, tatil mi? MEB'den açıklama! İşte, 12 Haziran okulların durumu
Giriş Tarihi: 10.06.2026 06:30
12 Haziran Cuma günü okul var mı, tatil mi? MEB'den açıklama! İşte, 12 Haziran okulların durumu
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren kritik bir kararı alındı. Eğitim öğretim döneminin sonuna yaklaşırken, 14 Haziran'da düzenlenecek LGS merkezi sınavı öncesinde takvimde zorunlu bir değişikliğe gidildi. Alınan karar doğrultusunda 12 Haziran Cuma okullar tatil mi ve ders işlenecek mi sorusu resmi olarak netlik kazandı.