12 Haziran Tatil Durumu | 12 Haziran 2026 Cuma günü resmi tatil mi oldu, okullar kapalı mı olacak?

2026 Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav öncesinde, ortaokul öğrencileri ve öğretmenlerin gündeminde 12 Haziran 2026 Cuma gününün tatil durumu yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklaması sonucunda 12 Haziran tarihi ile Türkiye genelindeki binlerce okulda sınav salonlarının fiziki olarak hazır hale getirilmesi, soru kitapçıklarının güvenliği ve optik form düzenleme süreçleri şekillendi.