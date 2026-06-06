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Haberler Yaşam 12 Haziran Tatil Durumu | 12 Haziran 2026 Cuma günü resmi tatil mi oldu, okullar kapalı mı olacak?
Giriş Tarihi: 06.06.2026 10:49

12 Haziran Tatil Durumu | 12 Haziran 2026 Cuma günü resmi tatil mi oldu, okullar kapalı mı olacak?

MEB tarafından yapılan açıklama ile 12 Haziran 2026 Cuma gününün tatil olup olmadığına ilişkin resmi karar netlik kazandı. LGS sınavının önceki günü; derslerin devam edip etmeyeceği ve okullarda yoklama alınıp alınmayacağını merak eden vatandaşlar için güncel çalışma takvimi ön plana çıktı. İşte 12 Haziran tarihine ait detaylar…

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12 Haziran Tatil Durumu | 12 Haziran 2026 Cuma günü resmi tatil mi oldu, okullar kapalı mı olacak?

2026 Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav öncesinde, ortaokul öğrencileri ve öğretmenlerin gündeminde 12 Haziran 2026 Cuma gününün tatil durumu yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklaması sonucunda 12 Haziran tarihi ile Türkiye genelindeki binlerce okulda sınav salonlarının fiziki olarak hazır hale getirilmesi, soru kitapçıklarının güvenliği ve optik form düzenleme süreçleri şekillendi.

12 Haziran Tatil Durumu | 12 Haziran 2026 Cuma günü resmi tatil mi oldu, okullar kapalı mı olacak?

12 HAZİRAN TATİL Mİ?

MEB'den gelen duyuruya göre, 12 Haziran 2026 Cuma günü tüm örgün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.

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12 Haziran Tatil Durumu | 12 Haziran 2026 Cuma günü resmi tatil mi oldu, okullar kapalı mı olacak?

12 HAZİRAN NEDEN TATİL EDİLDİ?

13 Haziran'da LGS sınavının gerçekleşeceği okul ve kurumlarda fiziki hazırlıkların tamamlanması amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecek.

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12 Haziran Tatil Durumu | 12 Haziran 2026 Cuma günü resmi tatil mi oldu, okullar kapalı mı olacak?

12 HAZİRAN'DA ÖĞRETMENLER ÇALIŞACAK MI?

Bakanlığın yayımladığı genelgeye göre, okulların tatil edildiği 12 Haziran Cuma günü sadece öğrenciler için bir dinlenme günü olmayacak.

Eğitim kurumlarındaki fiziki hazırlıkların koordinasyonu dışında kalan tüm öğretmenler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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