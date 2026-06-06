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12 Haziran Tatil Durumu | 12 Haziran 2026 Cuma günü resmi tatil mi oldu, okullar kapalı mı olacak?
Giriş Tarihi: 06.06.2026 10:49
12 Haziran Tatil Durumu | 12 Haziran 2026 Cuma günü resmi tatil mi oldu, okullar kapalı mı olacak?
MEB tarafından yapılan açıklama ile 12 Haziran 2026 Cuma gününün tatil olup olmadığına ilişkin resmi karar netlik kazandı. LGS sınavının önceki günü; derslerin devam edip etmeyeceği ve okullarda yoklama alınıp alınmayacağını merak eden vatandaşlar için güncel çalışma takvimi ön plana çıktı. İşte 12 Haziran tarihine ait detaylar…