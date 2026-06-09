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12 Haziran'da okullar tatil mi, tüm kademeler tatil olacak mı? MEB'den açıklama!
Giriş Tarihi: 09.06.2026 10:08
12 Haziran'da okullar tatil mi, tüm kademeler tatil olacak mı? MEB'den açıklama!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren kritik bir kararı alındı. Eğitim öğretim döneminin sonuna yaklaşırken, 14 Haziran'da düzenlenecek LGS merkezi sınavı öncesinde takvimde zorunlu bir değişikliğe gidildi. Alınan karar doğrultusunda 12 Haziran Cuma okullar tatil mi ve ders işlenecek mi sorusu resmi olarak netlik kazandı.