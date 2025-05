12 MAYIS HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJLARI 2025: Eşe, dosta, arkadaşa, göndermelik en anlamlı Hemşireler Günü mesajları ve sözleri yayında

"Bir damla can, bir soluk umut olduğunuz her an için teşekkür ederiz. Acının en yoğun olduğu yerde huzurun, korkunun hüküm sürdüğü anlarda güvenin adı oldunuz. 12 Mayıs Hemşireler Gününüz kutlu, yolunuz açık olsun."

"Sizler; yorgun ama sabırlı, sessiz ama güçlü kahramanlarsınız. Gece gündüz demeden, bir insanın daha hayata tutunması için çırpınan yüce gönüllersiniz. Hemşireler Gününüz kutlu olsun, iyi ki varsınız."

"İnsanların en savunmasız anlarında yanında olan, sadece bedenine değil ruhuna da şifa veren ellerinizle dünyayı daha yaşanılır kılıyorsunuz. Bu özel günde sizi tüm kalbimizle selamlıyoruz."

"Hayatın en zor anlarında bile güler yüzünüzle güç, sabrınızla umut oldunuz. Yaptığınız her küçük dokunuş bir hayatı değiştirdi. Tüm hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun."