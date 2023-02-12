Haberler Yaşam 12. sınıf 2. dönem konuları ders ders: 2023 YKS 12. Sınıf 2. Dönem konuları hangileri, sınavda çıkmayacak mı, muaf mı?

Giriş Tarihi: 12.02.2023 12:20 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 12:21

12. sınıf 2. dönem konuları ders ders: 2023 YKS 12. Sınıf 2. Dönem konuları hangileri, sınavda çıkmayacak mı, muaf mı?

YKS 12. Sınıf 2. Dönem konuları müfredatının bu yılki üniversite sınavından muaf tutulacağı geçtiğimiz günlerde MEB Bakanı Mahmut Özer tarafından açıklandı. Yapılan açıklamada "Tüm Türkiye'de bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz II. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." İfadeleri kullandıldı. Bu noktada ise "YKS 12. Sınıf 2. Dönem konuları hangileri, sınavda çıkmayacak mı, muaf mı?" soruları yanıt arıyor. İşte o konular ve üniversite sınavıyla ilgili merak edilen diğer detaylar…