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Haberler Yaşam 12. sınıf 2. dönem konuları ders ders: 2023 YKS 12. Sınıf 2. Dönem konuları hangileri, sınavda çıkmayacak mı, muaf mı?
Giriş Tarihi: 12.02.2023 12:20 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 12:21

12. sınıf 2. dönem konuları ders ders: 2023 YKS 12. Sınıf 2. Dönem konuları hangileri, sınavda çıkmayacak mı, muaf mı?

YKS 12. Sınıf 2. Dönem konuları müfredatının bu yılki üniversite sınavından muaf tutulacağı geçtiğimiz günlerde MEB Bakanı Mahmut Özer tarafından açıklandı. Yapılan açıklamada "Tüm Türkiye'de bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz II. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." İfadeleri kullandıldı. Bu noktada ise "YKS 12. Sınıf 2. Dönem konuları hangileri, sınavda çıkmayacak mı, muaf mı?" soruları yanıt arıyor. İşte o konular ve üniversite sınavıyla ilgili merak edilen diğer detaylar…

12. sınıf 2. dönem konuları ders ders: 2023 YKS 12. Sınıf 2. Dönem konuları hangileri, sınavda çıkmayacak mı, muaf mı?

YKS sınavında öğrencilerin 12. Sınıf Matematik, Edebiyat, Coğrafya, Fizik, Geometri ve tüm diğer tüm derslerin 2. Dönem konularından muaf tutulacağı ifade edilmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılacak açıklamanın ardından üniversite adayları derslerin müfredatları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Adaylar "2023 YKS 12. Sınıf 2. Dönem konuları hangileri, sınavda çıkmayacak mı, muaf mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte YKS adaylarının muaf tutulacağı 12. Sınıf 2. Dönem konuları müfredatı…

12. sınıf 2. dönem konuları ders ders: 2023 YKS 12. Sınıf 2. Dönem konuları hangileri, sınavda çıkmayacak mı, muaf mı?

2. Dönem Matematik Konuları
5. ÜNİTE: Türev
Anlık Değişim Oranı ve Türev
Türevin Uygulamaları
6. ÜNİTE: İntegral
Belirsiz İntegral
Belirli İntegral ve Uygulamaları
7. ÜNİTE: Analitik Geometri
Çemberin Analitik İncelenmesi

2. Dönem Geometri Konuları

7. ÜNİTE: Analitik Geometri
Çemberin Analitik İncelenmesi

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12. sınıf 2. dönem konuları ders ders: 2023 YKS 12. Sınıf 2. Dönem konuları hangileri, sınavda çıkmayacak mı, muaf mı?

2. Dönem Fizik Konuları

4. ÜNİTE: Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
Radyoaktivite
5. ÜNİTE: Modern Fizik
Özel Görelilik
Kuantum Fiziğine Giriş
Fotoelektrik Olayı
Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu
6. ÜNİTE: Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
Görüntüleme Teknolojileri
Yarı İletken Teknolojisi
Süper İletkenler
Nanoteknoloji
Laser Işınları

12. sınıf 2. dönem konuları ders ders: 2023 YKS 12. Sınıf 2. Dönem konuları hangileri, sınavda çıkmayacak mı, muaf mı?

2. Dönem Kimya Konuları
3. ÜNİTE: Organik Bileşikler
Hidrokarbonlar
Fonksiyonel Gruplar
Alkoller
Eterler
Karbonil Bileşikleri
Karboksilik Asitler
Esterler
4. ÜNİTE: Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
Fosil Yakıtlar
Alternatif Enerji Kaynakları
Sürdürülebilirlik
Nanoteknoloji

2. Dönem Biyoloji Konuları
3. ÜNİTE: Bitki Biyolojisi
Bitkilerin Yapısı
Bitkilerde Madde Taşınması
Bitkilerde Eşeyli Üreme
4. ÜNİTE: Canlılar ve Çevre
Canlılar ve Çevre

12. sınıf 2. dönem konuları ders ders: 2023 YKS 12. Sınıf 2. Dönem konuları hangileri, sınavda çıkmayacak mı, muaf mı?

2. Dönem Coğrafya Konuları
Küresel Ticaret
Türkiye'deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler
Anadolu'nun Ekonomik Güç Simgesi: Tarihî Ticaret Yolları
Türkiye'nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri
Türkiye Turizmi
Türkiye'deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekân İlişkisi
Türkiye'nin Kültürel Mirası
Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları
Türkiye'nin Turizm Politikaları
Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri
3. Ünite: Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

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