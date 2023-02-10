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Haberler Yaşam 12. sınıf Coğrafya konuları 1. ve 2. dönem 2023: YKS 12. Sınıf 1. ve 2. dönem Coğrafya müfredat konuları neler?
Giriş Tarihi: 10.02.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 12:11

12. sınıf Coğrafya konuları 1. ve 2. dönem 2023: YKS 12. Sınıf 1. ve 2. dönem Coğrafya müfredat konuları neler?

!2. sınıf Coğrafya konuları araştırmaları hız kazandı. 10 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi nedeniyle ülke genelinde eğitim öğretime ara verildi. Okulların açılış tarihi ile ilgili araştırmalar sürerken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir son dakika açıklamasında bulundu. LGS ve YKS sınavı ile ilgili bilgi veren Bakan Özer, ''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır.'' dedi. Peki, 12. Sınıf Coğrafya konuları neler? İşte, YKS 12. Sınıf 1. ve 2. dönem Coğrafya müfredat konuları…

12. sınıf Coğrafya konuları 1. ve 2. dönem 2023: YKS 12. Sınıf 1. ve 2. dönem Coğrafya müfredat konuları neler?

12. sınıf 1. ve 2. dönem coğrafya konuları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelenen depremin yaraları sarılıyor. 10 ilde büyük yıkıma yol açan deprem sonrası 81 ilde eğitim öğretime ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız" dedi. Peki, YKS 12. sınıf 1. ve 2. dönem Coğrafya konuları neler? İşte, 12. Sınıf 1. ve 2. dönem Coğrafya müfredat konuları…

12. sınıf Coğrafya konuları 1. ve 2. dönem 2023: YKS 12. Sınıf 1. ve 2. dönem Coğrafya müfredat konuları neler?

12. SINIF 1. VE 2. DÖNEM YKS COĞRAFYA KONULARI NELER?

12. Sınıf coğrafya konuları üniversiteye hazırlık sürecinde son derece önemlidir. 1. ve 2. dönem dersleri şeklinde ayrılmıştır. Birinci dönem 12. Sınıf coğrafya konuları şu şekildedir;

1. Ünite: Doğal Sistemler

Ekstrem Doğa Olayları

Bildiğimiz Havaların Sonu: Küresel İklim Değişimi

Doğa ve Değişim

Küresel İklim Değişikliği

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12. sınıf Coğrafya konuları 1. ve 2. dönem 2023: YKS 12. Sınıf 1. ve 2. dönem Coğrafya müfredat konuları neler?

2. Ünite: Beşerî Sistemler

Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi

Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri

Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri

Geleceğin Dünyası

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri

Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri

Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri

Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisine Etkisi

Ulaşımı Etkileyen Faktörler

Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri

Türkiye'deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi

Küresel Ticaret

Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri

12. sınıf Coğrafya konuları 1. ve 2. dönem 2023: YKS 12. Sınıf 1. ve 2. dönem Coğrafya müfredat konuları neler?

İkinci dönem coğrafya konuları ise şu şekildedir;

Küresel Ticaret

Türkiye'deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler

Anadolu'nun Ekonomik Güç Simgesi: Tarihî Ticaret Yolları

Türkiye'nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri

Türkiye Turizmi

Türkiye'deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekân İlişkisi

Türkiye'nin Kültürel Mirası

Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları

Türkiye'nin Turizm Politikaları

Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

12. sınıf Coğrafya konuları 1. ve 2. dönem 2023: YKS 12. Sınıf 1. ve 2. dönem Coğrafya müfredat konuları neler?

3. Ünite: Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

Jeopolitik Konum

Kıtaların ve Okyanusların Önemindeki Değişimler

Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri

Türkiye'nin Jeopolitik Konumu

Türkiye'nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri

Türk Kültürü Havzası

Ülkeler Arası Etkileşim

Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri

Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler

Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler

Ülkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak Potansiyeli

Enerji Güzergahları ve Etkileri

Çatışma Bölgeleri

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