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Haberler Yaşam 12. sınıf Türkçe Matematik konuları 1. ve 2. dönem 2023: YKS 12. Sınıf 1. ve 2. dönem Türkçe Matematik müfredat konuları neler?
Giriş Tarihi: 10.02.2023 12:15 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 12:15

12. sınıf Türkçe Matematik konuları 1. ve 2. dönem 2023: YKS 12. Sınıf 1. ve 2. dönem Türkçe Matematik müfredat konuları neler?

!2. sınıf Türkçe Matematik konuları araştırmaları hız kazandı. 10 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi nedeniyle ülke genelinde eğitim öğretime ara verildi. Okulların açılış tarihi ile ilgili araştırmalar sürerken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir son dakika açıklamasında bulundu. LGS ve YKS sınavı ile ilgili bilgi veren Bakan Özer, ''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır.'' dedi. Peki, 12. Sınıf Türkçe ve Matematik konuları neler? İşte, YKS 12. Sınıf 1. ve 2. dönem Türkçe Matematik müfredat konuları…

12. sınıf Türkçe Matematik konuları 1. ve 2. dönem 2023: YKS 12. Sınıf 1. ve 2. dönem Türkçe Matematik müfredat konuları neler?

12. sınıf 1. ve 2. dönem Türkçe Matematik konuları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelenen depremin yaraları sarılıyor. 10 ilde büyük yıkıma yol açan deprem sonrası 81 ilde eğitim öğretime ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız" dedi. Peki, YKS 12. sınıf 1. ve 2. dönem Türkçe Matematik konuları neler? İşte, 12. Sınıf 1. ve 2. dönem Türkçe Matematik müfredat konuları…

12. sınıf Türkçe Matematik konuları 1. ve 2. dönem 2023: YKS 12. Sınıf 1. ve 2. dönem Türkçe Matematik müfredat konuları neler?

12. SINIF 1. VE 2. DÖNEM YKS MATEMATİK KONULARI NELER?

1. Dönem Matematik Konuları

1. Ünite-Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar

- Üstel Fonksiyonlar

- Logaritma Fonksiyonu

-Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

2. Ünite-Diziler

- Gerçek Sayı Dizileri

3. Ünite-Trigonometri

- Toplam Fark ve İki Kat Açı Formülleri

- Trigonometrik Denklemler

4. Ünite-Dönüşümler

- Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

5. ünite-Türev

- Limit ve Süreklilik

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12. sınıf Türkçe Matematik konuları 1. ve 2. dönem 2023: YKS 12. Sınıf 1. ve 2. dönem Türkçe Matematik müfredat konuları neler?

2. Dönem Matematik Konuları

5. Ünite-Türev

- Anlık Değişim Oranı ve Türev

- Türevin Uygulamaları

6. Ünite-İntegral

- Belirsiz İntegral

- Belirli İntegral ve Uygulamaları

7. Ünite-Analitik Geometri

- Çemberin Analitik İncelenmesi

12. sınıf Türkçe Matematik konuları 1. ve 2. dönem 2023: YKS 12. Sınıf 1. ve 2. dönem Türkçe Matematik müfredat konuları neler?

12. SINIF 1. VE 2. DÖNEM YKS TÜRKÇE KONULARI NELER?

1. Dönem Edebiyat Konuları

1. Ünite: Giriş

Edebiyat-Felsefe İlişkisi

Edebiyat-Psikoloji İlişkisi

Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler

İlk Örneklerden Günümüze Türkçe'nin Önemli Sözlükleri

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

12. sınıf Türkçe Matematik konuları 1. ve 2. dönem 2023: YKS 12. Sınıf 1. ve 2. dönem Türkçe Matematik müfredat konuları neler?

2. Ünite: Hikaye

1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi'nde Hikaye

Küçürek (Minimal) Hikaye

Kelimede Anlam

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