Haberler Yaşam 12. sınıf Türkçe Matematik konuları 1. ve 2. dönem 2023: YKS 12. Sınıf 1. ve 2. dönem Türkçe Matematik müfredat konuları neler?

Giriş Tarihi: 10.02.2023 12:15 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 12:15

12. sınıf Türkçe Matematik konuları 1. ve 2. dönem 2023: YKS 12. Sınıf 1. ve 2. dönem Türkçe Matematik müfredat konuları neler?

!2. sınıf Türkçe Matematik konuları araştırmaları hız kazandı. 10 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi nedeniyle ülke genelinde eğitim öğretime ara verildi. Okulların açılış tarihi ile ilgili araştırmalar sürerken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir son dakika açıklamasında bulundu. LGS ve YKS sınavı ile ilgili bilgi veren Bakan Özer, ''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır.'' dedi. Peki, 12. Sınıf Türkçe ve Matematik konuları neler? İşte, YKS 12. Sınıf 1. ve 2. dönem Türkçe Matematik müfredat konuları…