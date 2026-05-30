Haberler Yaşam 12. Yargı Paketi Son Durum: Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi?
Giriş Tarihi: 30.05.2026 11:57 Güncelleme Tarihi: 30.05.2026 11:59

Hukuk alanında bir dizi gelişmeyi içermesi beklenen 12. Yargı paketi milyonlarca vatandaşın gündemini meşgul ediyor. Af yasası, infaz düzenlemesi, cezai yaptırımlardaki değişiklikler gibi konuların pakette yer alıp almayacağı merak uyandırıyor. Peki, Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi? İşte son durum ve detaylar.

Türkiye'de ceza ve infaz sistemine ilişkin düzenlemeleri içeren 12. Yargı Paketi, kamuoyunun ve hukuk çevrelerinin yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Yeni yargı paketinin içeriği, ne zaman Meclis'e geleceği ve yasalaşma süreci merak edilirken, düzenlemenin özellikle ceza infaz sistemi ve adli süreçlerde önemli değişiklikler içermesi bekleniyor. Peki, Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi?

12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Paketin yürürlüğe gireceği tarihe ilişkin resmi bir takvim açıklanmış değil. Ancak kulis bilgilerine göre düzenlemenin önümüzdeki aylarda Meclis gündemine taşınması ve görüşmelerin tamamlanmasının ardından yasalaşması bekleniyor.
Sürecin tamamlanması için teklifin TBMM'de kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.
12. YARGI PAKETİNDE HANGİ DÜZENLEMELER YER ALACAK?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre pakette;

• Hukuk yargılamalarının hızlandırılması,
• Uzun süren davaların daha kısa sürede sonuçlandırılması,
• Arabuluculuk sisteminin etkinliğinin artırılması,
• Noter yardımcılığı sistemine ilişkin düzenlemeler,
• Bazı çekişmesiz yargı işlemlerinin mahkeme dışı yöntemlerle çözülmesi,
• Bilişim suçları ve dijital alanlara yönelik yeni düzenlemeler,
gibi başlıkların yer alması bekleniyor.

12. YARGI PAKETİNDE İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

12. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesinin olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Gürlek, "İnfaz düzenlemesi yok. Özellikle dava süreçlerinin hızlanması konusunda bir kısım düzenlememiz var. Aynı şekilde boşanma davaları biliyorsunuz yıllarca sürüyor.

Bu konuda boşanma davalarının çabuklaştırılmasına ilişkin bir kısım düzenlememiz var. Özellikle suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılmasına ilişkin bir düzenleme var. Şu an tabii Meclisimizde olduğu için içeriğiyle ilgili fazla ayrıntılı bilgi vermek istemiyoruz. Kapsamlı bir çalışma yaptık." dedi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARLA İLGİLİ DÜZENLEME GELİYOR

Suça karışan çocuklarla ilgili 12. Yargı Paketi'nde bir kısım düzenlemeler yapılacağını aktaran Gürlek, "15-18 yaş aralığı, 12-15 yaş aralığı cezaları artıracağız. Ağır düzenlemelerimiz var. Dünyadaki örneklere de bakıyoruz." dedi.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısını hatırlatan Gürlek, "Orada bir polis başmüfettişinin evindeki silahlarını çocuğu aldı. Maalesef bir eylem gerçekleştirdi. 12. Yargı Paketi'nde bu silahların saklanması, muhafazası konusunda bir düzenleme yapıyoruz. Özellikle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak silahları muhafaza edenler hakkında bir cezai yaptırım düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

GÖZLER TBMM'DE

Yeni yargı paketine ilişkin resmi teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasının ardından düzenlemenin kapsamı netleşecek. Özellikle infaz sistemi, dijital suçlar ve hukuk yargılamalarına ilişkin maddelerin görüşmeler sırasında değişikliğe uğrayabileceği belirtiliyor. Bu nedenle gözler önümüzdeki süreçte TBMM'de yapılacak görüşmelere çevrilmiş durumda.

