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Haberler Yaşam 1,2,3,4,5,6 kişi fitre bedeli ne kadar, kaç TL? Diyanet İşleri Başkanlığı ile fitre hesaplama 2025
Giriş Tarihi: 28.03.2025 09:46 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 09:46

1,2,3,4,5,6 kişi fitre bedeli ne kadar, kaç TL? Diyanet İşleri Başkanlığı ile fitre hesaplama 2025

Ramazan ayının son günlerini yaşarken fitre bedeli de en sık araştırılan konulardan birisi oluyor. Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın şükrü ile verilen diğer adıyla fıtr sadakası bu ayın en öneli yardımlaşma ve dayanışma simgelerindendir. Müslümanların yüklümü olduğu bu ibadet için 2025 ücreti Diyanet tarafından açıklandı. Peki, 1,2,3,4,5,6 kişi fitre ne kadar, kaç TL? İşte, 2025 fitre hesaplama!

1,2,3,4,5,6 kişi fitre bedeli ne kadar, kaç TL? Diyanet İşleri Başkanlığı ile fitre hesaplama 2025

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 yılı fitre miktarını duyurdu. Ramazan Bayramı yaklaşırken, halk arasında fitre olarak bilinen fıtır sadakası gündemdeki yerini aldı. Fitre miktarı, ne zaman verilmesi gerektiği, kimlere verilip kimlere verilemeyeceği gibi sorular merak ediliyor. Peki, fitre nedir, kimlere verilir, kimler fitre vermekle yükümlüdür? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 kişi için fitre tutarları ne kadar? İşte detaylar…

1,2,3,4,5,6 kişi fitre bedeli ne kadar, kaç TL? Diyanet İşleri Başkanlığı ile fitre hesaplama 2025

DİYANET 2025 FİTRE BEDELİNİ DUYURDU!

Kurul tarafından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantıda 2025 yılı Ramazan ayı için fitre miktarının belirlenmesi hususunun görüşüldüğü belirtildi.

Toplantı sonrası alınan kararların yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar 180 TL olarak belirlenmiştir.

Fitre olarak belirlenen miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddelerinden ayni olarak da verilebilir.

Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir.

Bunun yanında her bir mükellef, kendi günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir."

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1,2,3,4,5,6 kişi fitre bedeli ne kadar, kaç TL? Diyanet İşleri Başkanlığı ile fitre hesaplama 2025

2025 FİTRE HESAPLAMA

1,2,3,4,5,6 kişi fitre ne kadar?

1 Kişi; 180 TL

2 Kişi; 360 TL

3 Kişi; 540 TL

4 Kişi; 720 TL

5 Kişi; 900 TL

6 Kişi; 1080 TL

1,2,3,4,5,6 kişi fitre bedeli ne kadar, kaç TL? Diyanet İşleri Başkanlığı ile fitre hesaplama 2025

FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
Fitre ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esas. Aynı zamanda zekât için de aynı kural geçerli.

Kişi, annesine, babasına, büyükbabasına, büyükannesine, çocuklarına, torunlarına, eşine, zengine, babası zengin olan ergen olmamış çocuğa fıtır sadakası veremiyor. Fitreler, bir fakire de verilebilirken birkaç fakire de dağıtılabiliyor. Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalı.

Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine fitre verilebiliyor.

1,2,3,4,5,6 kişi fitre bedeli ne kadar, kaç TL? Diyanet İşleri Başkanlığı ile fitre hesaplama 2025

2025 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ
Ramazan Bayramının arefe günü bu yıl 29 Mart Cumartesi olacak. Bayram günleri ise şu şekilde;

30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı (1. Gün)
31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)
01 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı (3. Gün)