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1.29 FAİZLE KONUT KREDİSİ: Bankasız, kefilsiz ev alacaklara özel! 1.29 faizle konut kredisi başvurusu ne zaman, şartları ne?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
13:45
1.29 FAİZLE KONUT KREDİSİ: Bankasız, kefilsiz ev alacaklara özel! 1.29 faizle konut kredisi başvurusu ne zaman, şartları ne?
1.29 faizle konut kredisi kampanyası detayları son dakika haberiyle belli oldu. Bir süredir konuşulan 1.29 faizle konut kredisinin hayat geçirileceği duyuruldu. Emlak Konut ödeme sistemi ile kredilendirilecek olan konut alımları, dört farklı koşulda gerçekleşecek. Peşinat ödemelerinde indirim sağlanacakken, vade farksız kredi imkanında ise ara ödeme sistemi devreye girecek. Tüm ev alacakları ilgilendiren 1,29 faizli konut kredisi detayları araştırılmaya başladı. Peki, 1.29 faizle Emlak Konut kredisi kampanyası şartları nelerdir? İşte, detaylar