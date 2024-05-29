1.29 FAİZLE KONUT KREDİSİ: Bankasız, kefilsiz ev alacaklara özel! 1.29 faizle konut kredisi başvurusu ne zaman, şartları ne?

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle düzenlenen konut kredisi kampanyasının detayları belli oldu. 1,29 faizli konut kredisiyle konut almak mümkün olacak. 4 farklı versiyonlarla yararlanılabilecek olan konut kredisi, yüzde 25 peşinat, vade farksız ara ödeme gibi birçok çeşitlere sahip olacak. 1,29 faizli konut kredisinin detayları Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem'in açıkladı. İşte koşullar