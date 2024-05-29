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Haberler Yaşam 1.29 FAİZLE KONUT KREDİSİ: Bankasız, kefilsiz ev alacaklara özel! 1.29 faizle konut kredisi başvurusu ne zaman, şartları ne?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 13:45 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 13:45

1.29 FAİZLE KONUT KREDİSİ: Bankasız, kefilsiz ev alacaklara özel! 1.29 faizle konut kredisi başvurusu ne zaman, şartları ne?

1.29 faizle konut kredisi kampanyası detayları son dakika haberiyle belli oldu. Bir süredir konuşulan 1.29 faizle konut kredisinin hayat geçirileceği duyuruldu. Emlak Konut ödeme sistemi ile kredilendirilecek olan konut alımları, dört farklı koşulda gerçekleşecek. Peşinat ödemelerinde indirim sağlanacakken, vade farksız kredi imkanında ise ara ödeme sistemi devreye girecek. Tüm ev alacakları ilgilendiren 1,29 faizli konut kredisi detayları araştırılmaya başladı. Peki, 1.29 faizle Emlak Konut kredisi kampanyası şartları nelerdir? İşte, detaylar

1.29 FAİZLE KONUT KREDİSİ: Bankasız, kefilsiz ev alacaklara özel! 1.29 faizle konut kredisi başvurusu ne zaman, şartları ne?

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle düzenlenen konut kredisi kampanyasının detayları belli oldu. 1,29 faizli konut kredisiyle konut almak mümkün olacak. 4 farklı versiyonlarla yararlanılabilecek olan konut kredisi, yüzde 25 peşinat, vade farksız ara ödeme gibi birçok çeşitlere sahip olacak. 1,29 faizli konut kredisinin detayları Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem'in açıkladı. İşte koşullar

1.29 FAİZLE KONUT KREDİSİ: Bankasız, kefilsiz ev alacaklara özel! 1.29 faizle konut kredisi başvurusu ne zaman, şartları ne?

YENİ KONUT KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bankasız ve kefilsiz ev sahibi yapmayı amaçlayan yeni konut kampanyası için henüz başvuru tarihleri açıklanmadı. Emlak Konut resmi internet sayfasından duyurulacak.

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1.29 FAİZLE KONUT KREDİSİ: Bankasız, kefilsiz ev alacaklara özel! 1.29 faizle konut kredisi başvurusu ne zaman, şartları ne?

KONUT KAMPANYASI ŞARTLARI
Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem detayları duyurdu. Bankasız-kefilsiz olarak vatandaşların ev sahibi olmaları için dört ayrı ödeme koşulu bulunuyor. "Güvenli Yatırım, Güvenli Gelecek" kampanyasında İstanbul başta olmak üzere İzmir, Balıkesir ve Denizli'nin yer aldığı birbirinden değerli 16 proje bulunuyor.

1.29 FAİZLE KONUT KREDİSİ: Bankasız, kefilsiz ev alacaklara özel! 1.29 faizle konut kredisi başvurusu ne zaman, şartları ne?

YENİ KONUT KAMPANYASI ÖDEME PLANI

1.29 faizli knut kredisinde detaylar duyuruldu:
Birinci koşulda; peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağlanacak. İkinci koşulda; Yüzde 25 peşinat, vade farksız ara ödemeli satış koşulda 6. 12. ve 24. aylarda ara ödemeler bulunuyor.

1.29 FAİZLE KONUT KREDİSİ: Bankasız, kefilsiz ev alacaklara özel! 1.29 faizle konut kredisi başvurusu ne zaman, şartları ne?

Üçüncü koşulda ise; Yarısı peşin, kalan yarısı da 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunuluyor.

Dördüncü ve son koşulda da; Yüzde 25 peşinat, 1,29 vade farkıyla 72 aylık sabit artan taksit seçenekleri olacak.

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