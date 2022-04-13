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Haberler Yaşam 1299 yılında neler olmuştur? Türk tarihi: 1299 yılında ne oldu, Osmanlı devleti ne zaman, hangi yılda kuruldu?
Giriş Tarihi: 13.04.2022 19:06 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 19:08

1299 yılında neler olmuştur? Türk tarihi: 1299 yılında ne oldu, Osmanlı devleti ne zaman, hangi yılda kuruldu?

Kuruluş Osman dizisinde bu hafta zaman geçiyor ve yıl 1299'a erişiyor. Osman Bey, oğulları Orhan ve Alaeddin'le Bitinya'da yeni bir döneme adım adım ilerlerken dizinin izleyenleri bu yılda yaşanan tarihi olayları merak ediyor. Bu noktada "1299 yılında ne oldu, hangi tarihi olaylar yaşandı?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Osman Gazi'nin kurduğu Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu bu senede Türk tarihi ve dünya tarihi açısından birçok önemli tarihi olay yaşanmıştır. Peki, 1299 yılında ne oldu? İşte detaylar...

1299 yılında neler olmuştur? Türk tarihi: 1299 yılında ne oldu, Osmanlı devleti ne zaman, hangi yılda kuruldu?

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da yepyeni bir devir başlıyor. Dizide yıl 1299'a gelirken öte yandan Osman Gazi, Bitinya'daki dengeleri değiştirmeye kararlıyken gözünü İnegöl'e diker. Diziyi izleyenler yeni dönemle beraber "1299 yılında ne oldu, hangi tarihi olaylar yaşandı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 1299 yılında yaşanan Türk ve dünya tarihi açısından önemli olaylar...

1299 yılında neler olmuştur? Türk tarihi: 1299 yılında ne oldu, Osmanlı devleti ne zaman, hangi yılda kuruldu?

1299 YILINDA YAŞANAN TARİHİ OLAYLAR

  • 27 Ocak - Selçuklu Devleti'nin dağılmasından sonra Anadolu'da kurulan beyliklerden Osmanoğulları'nın başındaki Osman Gazi tarafından Osmanlı Devleti kuruldu.
  • 22-23 Aralık - Vadi el-Haznedar Muharebesi gerçekleşti.
  • Karesi Beyliği kuruldu (dağılışı 1361).
  • İnegöl kalesi fetih edildi.
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1299 yılında neler olmuştur? Türk tarihi: 1299 yılında ne oldu, Osmanlı devleti ne zaman, hangi yılda kuruldu?

OSMANLI DEVLETİ NE ZAMAN KURULDU?

Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Devleti veya kısaca Osmanlı, 1299 yılında Oğuz Türklerinden Osman Gazi'nin kurduğu, Osmanoğlu Hanedanı'nın hükümdarlığında Orta Çağ'dan Yakın Çağ'a kadar varlığını sürdürmüş, İslam dinine bağlı bir Türk devletidir.

1299 yılında neler olmuştur? Türk tarihi: 1299 yılında ne oldu, Osmanlı devleti ne zaman, hangi yılda kuruldu?

KURULUŞ OSMAN'DE NELER OLACAK?

Osman Bey, oğulları Orhan ve Alaeddin'le Bitinya'da yeni dönem

Yıl 1299 olmuştur. Osman Bey'in oğulları Orhan ve Alaeddin iyice büyüyüp serpilmiştir. Bitinya'da kurulan yeni oyunlar Osman Bey'i nasıl bir yola sokacaktır? Bilecik Tekfuru Justinyanus ve Yarhisar Tekfuru Basileus, Bitinya'daki dengeleri değiştirmeye kararlıyken Osman Bey ise gözünü yıllar yılı fethi için uğraştığı İnegöl'e dikmiştir. Osman Bey'in bu uğurda ilk adımı ne olacaktır?

Osman Bey'in yeni düşmanları Bilecik Tekfuru Justinyanus ve Yarhisar Tekfuru Basileus

Osman Bey'i büyük bir tehlike olarak gören Yarhisar Tekfuru Basileus ve Bilecik Tekfuru Justinyanus akraba olacaktır. Justinyanus, Basileus'un üvey kızı Holofira'yla evlenecektir. Holofira'nın bu durumla baş etmek için bulduğu çare Kayı Obasını nasıl bir yola sürükleyecektir. Yıllardır aralarındaki savaşı mecburen bitirmiş olan Osman Bey ve İnegöl Tekfuru Nikola için barışı bitirecek ilk hamle kimden gelecektir?

Devlet olma vakti

Aradan geçen uzun zaman içerisinde Osman Bey'le dostluğunu pekiştirmiş olan Barkın'ın uyuttuğu düşmanlık Usta Arius'tan gelecek bir haberle uyanacaktır. Usta'nın yeni şeytani planı ne olacaktır? Osman Bey yıllar içinde büyümüş, devlet olma yolunda büyük adımlar atmıştır; fakat düşmanları da aynı ölçüde büyümüştür. Osman Bey'in düşmanlarına kurduğu tuzak ona İnegöl'ün kapılarını açabilecek midir?

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