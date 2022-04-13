1299 yılında neler olmuştur? Türk tarihi: 1299 yılında ne oldu, Osmanlı devleti ne zaman, hangi yılda kuruldu?

Kuruluş Osman dizisinde bu hafta zaman geçiyor ve yıl 1299'a erişiyor. Osman Bey, oğulları Orhan ve Alaeddin'le Bitinya'da yeni bir döneme adım adım ilerlerken dizinin izleyenleri bu yılda yaşanan tarihi olayları merak ediyor. Bu noktada "1299 yılında ne oldu, hangi tarihi olaylar yaşandı?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Osman Gazi'nin kurduğu Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu bu senede Türk tarihi ve dünya tarihi açısından birçok önemli tarihi olay yaşanmıştır. Peki, 1299 yılında ne oldu? İşte detaylar...