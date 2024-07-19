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130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2024? | YKS düşük puanlı bölümler ve taban puanları
Giriş Tarihi: 19.07.2024 01:03
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024
01:03
130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2024? | YKS düşük puanlı bölümler ve taban puanları
130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2024 sorusu gündemdeki yerini aldı. Bu puan aralığında olan öğrenciler 2 ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla nereye, hangi üniversiteye girilir? İşte en düşük puanla öğrenci alan üniversiteler ve bölümler listesi…