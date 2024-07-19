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Haberler Yaşam 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2024? | YKS düşük puanlı bölümler ve taban puanları
Giriş Tarihi: 19.07.2024 01:03 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 01:03

130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2024? | YKS düşük puanlı bölümler ve taban puanları

130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2024 sorusu gündemdeki yerini aldı. Bu puan aralığında olan öğrenciler 2 ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla nereye, hangi üniversiteye girilir? İşte en düşük puanla öğrenci alan üniversiteler ve bölümler listesi…

130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2024? | YKS düşük puanlı bölümler ve taban puanları

YKS sınavından düşük puan alan öğrenciler 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla alan bölümler ve üniversiteler için sorgulamalarına hız kazandırdı. Bu noktada tercih listelerini hazırlamadan önce tercih edebilecekleri üniversite ve bölümleri araştıran öğrenciler "YKS'de 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla hangi üniversiteye giderim?" sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı…

130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2024? | YKS düşük puanlı bölümler ve taban puanları

YKS'DE BARAJ KALDIRILDI MI?

Alınan karara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır.

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130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2024? | YKS düşük puanlı bölümler ve taban puanları

Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecektir.

130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2024? | YKS düşük puanlı bölümler ve taban puanları

YKS sınavından düşük puan alan öğrenciler 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla alan bölümler ve üniversiteler için sorgulamalarına hız kazandırdı. Bu noktada tercih listelerini hazırlamadan önce tercih edebilecekleri üniversite ve bölümleri araştıran öğrenciler "YKS'de 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla hangi üniversiteye giderim?" sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı…

130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2024? | YKS düşük puanlı bölümler ve taban puanları

YKS taban puanları 2024, başarı sıralamaları ve kontenjanları bu sene için belli olmadı. Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini oluşturmaya başlayacak.

Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme süreci ardından belli olacak. YKS tercih kılavuzu da konu hakkında adaylara bilgi verecek.

2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları YKS sonuçları sonrası kontrol edilecek.

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